"الخشت": لائحة جديدة تسمح بالعلاج المجاني لغير القادرين في قصر العيني

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنهم أسسوا لإصلاح مالي وإداري، في كل مستشفيات جامعة القاهرة، بالإضافة إلى إنشاء لائحة جديدة لتحويل الوحدات الخاصة إلى وحدات للعلاج بأجر تسمح بالعلاج المجاني لغير القادرين، لتخفيف قوائم الانتظار.

وأضاف "الخشت"، في مقابلة مع قناة "Extra News" الفضائية، أن مستشفى قصر العيني كان يوجد بها مسارين للعلاج، الأول للعلاج المجاني، والثاني للعلاج الخاص، والأخيرة لم يكن بها علاج مجاني، وأصبح الآن بها علاج بأجر، وعلاج لغير القادرين، وجزء العلاج بأجر هدفه تمويل العلاج المجاني.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن مستشفى قصر العيني تشهد حركة تطوير كبيرة، وفي احتياج لمساهمات المواطنين لدعم هذا التطوير، وفريق المستشفى يبذل الكثير من الجهود لتقديم خدمة جيدة للمواطنين، موضحا أن بعض الأقسام لم تكن موجودة مثل قسم طوارئ القلب والعصبية، وجناح للعمليات، وقسم الفحص الأولي، وشبكة مقاومة الحريق، وشبكة الغازات، و وكل هذا من أجل الفقراء والمحتاجين، وأيضا الأغنياء.

وأشار إلى أنهم أنشأوا غرفة جديدة للمراقبة، لمتابعة كل ما يحدث في المستشفى، وإذا حدث أي شيء خاطئ سيتم محاسبة المسؤول عنه.

وكشف، أن مستشفى "ثابت ثابت" ستكون مفاجأة وهي مستشفى الأمراض المتوطنة في شارع الهرم، وينقصها 500 مليون جنيه حتى تكتمل، والرئيس عبدالفتاح السيسي عندما علم بذلك، وجه بتوفير هذا المبلغ، أما مشروع المعهد القومي للأورام الجديد 500 500 بمدينة الشيخ زايد، فكان بعيدًا عن إدارة الجامعة، واستطاعت الجامعة استرداده، والرئيس عندما علم أن الأموال غير كافية لتطويره وجه بتوفير 3.5 مليار جنيه، والانتهاء من المرحلة الأولى من تنفيذ التطوير خلال سنة.

وشدد على أنه في معهد الأورام القديم يتم زيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة 30%، بتكلفة حوالي 320 مليون جنيه، وهي من المساهمات، بعيدا عن موازنة الدولة.