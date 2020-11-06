الجامعات: لا تعليق للدراسة.. وإلغاء امتحانات الميدتيرم قرار جماعي

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، أنه لا توجد نية لتعليق الدراسة في الكليات أو الفرق الدراسية التي يتم بها رصد أي حالات إشتباه أو إصابة بكورونا "كوفيد 19"، لافتين إلى أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها والموضوعة من قبل الأعلى للجامعات الحكومية بشأن الترصد للمخالطين والعزل لهم ومتابعتهم لحظيا، موضحين أن تعليق الدراسة "قرار دولة"، وأنه في حال تعليق الدراسة يكون قرار إجراء امتحانات الميد تيرم للمجلس الأعلى للجامعات.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، وعضو مجلس الأعلى للجامعات الحكومية، إن قرار تعليق الدراسة بالجامعات " قراردولة"، وليس منفرداً للجامعات، مؤكداً أنه في حالة رصد أي حالة إشتباه أو إصابة بكورونا بين المجتمع الجامعي، يتم إتباع جميع الإجراءات اللازمة والترصد الكامل للمخالطين، واتخاذ ما يلزم تجاههم سواء كانت من عزلهم منزليا أو في الأمكان المخصصة للعزل، وكذلك توفير العلاج اللازم لمن تثبت إيجابية إصابته بالمرض .

الجامعات: امتحانات الميد تيرم في موعدها وسنطبق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

وبشأن إلغاء امتحانات الميد تيرم حال تعليق الدراسة، أوضح رئيس جامعة حلوان في تصريحات لـ"الوطن"، أن قرار إلغاءها أو استكمالها في مواعديها المحددة يرجع للمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وليس منفرداً، موضحاً أن الجامعة ستبدأ في عقد امتحانات الميد تيرم خلال الفترة المقبلة، أي بعد إنطلاق الدراسة بحوالي 6 أسابيع، مع تطبيق الإجراءات الإحترازية الكاملة التي تحقق التباعد الإجتماعي، وتماشياً مع تطبيق نظام التعليم الهجين.

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إن امتحانات الميد تيرم قائمة في مواعيدها المحددة وفقاً للجداول الدراسية، مشيراً إلى أن قرار إلغائها يرجع للمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مشيراً إلى أن امتحانات الميدتيرم سيتم تطبيقها وفقاً للإجراءات الإحترازية لمجابهة كورونا فيروس التي تحقق التباعد الإجتماعي.

وأكد "عبدالنبي" في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن التعليم الهجين، الذي طبقته الجامعات ويربط بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، سيسهم في تجاوز أي أزمات قد تحدث في الفترة المقبلة، نظراً لمرونته وتمتعه بالمميزات التكنولوجية التي تؤهل الجامعات لتقديم الخدمة التعليمية على أكمل وجه، مشيرا إلى أنه في حال رصد أي حالات إشتباه بكورونا، أو إصابة، يتم عمل عزل كامل لمخالطين ومتابعتهم من قبل الادارات المختصة مع تنفيذ جميع الإجراءات الكاملة في التعقيم والتطهير الدوري.