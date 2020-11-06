7 مشاهد من حادثة قتل كلب ضال لطفل رضيع داخل غرفته

لم يكمل شهره الأول في الحياة حتى فارقها وهو في سريره الذي لم تتح له الظروف فرصة أن ينعم به، حيث تسلل كلب ضال إلى غرفته أثناء انشغال والديه، وعقره في رأسه ومناطق متفرقه من أنحاء جسده، وتوفي على إثر افتراس الكلب له، في واقعة ترويها عدة مشاهد.

المشهد الأول

كلب ضال يجول حول المنزل، محاولا التسلل إليه من الداخل بحثا عن أي طعام يحصل عليه، حتى وجد وسيلة نجح بها في اقتحام المنزل دون أن يدري به سكانه أو الجيران.

المشهد الثاني

الرضيع الذي لم يكمل شهره الأول ينام في سريره الجديد، ينعم بدفء أسرته ووالدته، التي كانت بجانبه ترضعه وتلعب معه، حتى اضطرت للخروج من الغرف لإنهاء بعض الأعمال المنزلية.

المشهد الثالث

الكلب الضال ينظر إلى الطفل وكأنما ينظر إلى وجبة دسمة، فعقره في رأسه ومناطق متفرقة من أنحاء جسده، وكأنه يحاول الانتقام منه، فلم يترك منطقة في جسده إلا وحاول أن يأكلها ذلك الكلب.

المشهد الرابع

حركة غريبة شعرت بها الأم في غرفة طفلها، لتتقدم نحوها مسرعة، وتشاهد أجزاء من رأس رضيعها في فم الكلب الضال، لتحاول أن تهرع هنا وهناك، تبحث عن أي شيء تدافع به عن طفلها، تهاجم الكلب ليبتعد، إلا أنه هاجمها أيضا وعقرها في ذراعها اليمنى.

المشهد الخامس

هرعت الأم مسرعة تجاه سلم المنزل، تحاول الاستعانة بالجيران والأهالي من سكان المنطقة لنجدتها، ليتحرك إليها كل من يصل له مسامع صوتها لمعرفة ما تتعرض له تلك الأم.

المشهد السادس

في سرعة كبيرة، تحرك الأهالي لإبعاد الكلب الضال وإنقاذ الأسرة منه، فطاردوه حتى تمكنوا من قتله، إلا أنهم لم يتمكنوا من إنقاذ الطفل الذي نقلت جثته إلى مشرحة مستشفى العامرية العام، وحُرر محضر بالواقعة، وجار عرض الأب والأم على النيابة العامة فطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

المشهد السابع

تحركات سريعة قام بها اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، فور أن تلقي بلاغًا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة العامرية ثان، بوفاة طفل حديث الولادة يبلغ من العمر شهرا واحدا، نتيجة هجوم كلب ضال على الطفل وعقره بالرأس ومختلف أنحاء الجسم. وانتقل على الفور رفقة فريق من ضباط مباحث القسم، لمحل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة طفل معقور الرأس ومختلف أنحاء الجسم، وتوفى فى الحال، ويدعى "م.م.ج"، عمره شهر واحد.