عاجل.. كلب ضال يتسلل إلى منزل بالإسكندرية ويلتهم رضيعا داخل غرفته

في واقعة هى الأغرب، تسلل كلب ضال إلى أحد المنازل وعقر رضيعا لم يتعد عمره شهرا أثناء نومه على السرير بغرفة النوم، مما تسبب في وفاة الرضيع الذي لم يتحمل عقر الكلب، وسط محاولة الأم الدفاع عن نجلها، إلا أن الكلب عقرها في ذراعها اليمنى.

البداية عندما تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، بلاغًا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بورود بلاغ من أهالى منطقة العامرية ثان، بوفاة طفل حديث الولادة يبلغ من العمر شهرا واحداً، نتيجة هجوم كلب ضال على الطفل وعقره بالرأس ومختلف أنحاء الجسم.

على الفور انتقل فريق من ضباط مباحث القسم، لمحل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة طفل معقور الرأس ومختلف أنحاء الجسم، وتوفى فى الحال، ويدعى "م.م.ج"، عمره شهر واحد.

وبسؤال والد ووالدة الطفل المتوفى، قررا أنهما حال تواجدهما بمنزلها بالطابق الأول، تسلل كلب ضال إلى غرفة طفلها الصغير وقام بعقره في الرأس وأنحاء مختلفة بالجسم، وحال تدخل الأم عقرها الكلب فى ذراعها اليمنى، الامر الذى دفعها للصراخ والاستغاثة بالأهالى بالمنطقة.

وتجمع الأهالى وطاردوا الكلب الضال حتى تمكنوا من قتله، تم نقلت جثة الطفل لمشرحة مستشفى العامرية العام، وحُرر محضر بالواقعة، وجار عرض الأب والأم على النيابة العامة فطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.