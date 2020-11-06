العربي الحديث: تعليمات للإخوان بالتصعيد ضد مصر في حالة فوز بايدن

كشفت مصادر خاصة لموقع "العربي الحديث" من داخل إحدى القنوات الإخوانية، عن صدور مجموعة من التعليمات للتصعيد ضد جمهورية مصر العربية.وأضافت المصادر أن تلك القنوات التي يتم بثها من تركيا، تشهد حالياً تعليمات مكثفة بالتصعيد ضد مصر وقياداتها مع احتمالات فوز بايدن بالولايات المتحدة الأمريكية

وفي خلال الساعات القليلة المقبلة، سيكون هناك حالة من التكثيف الإذاعي للبرامج المختلفة بمحتوى يسوء لمصر وقياداتها بشكل عام.

وكان مركز إديسون للأبحاث توقع منذ قليل فوز المرشح للرئاسة الأمريكية، جون بايدن، في ولاية ويسكونسن الحاسمة.

وقال المركز: بايدن يتقدم على ترامب في بنسلفانيا بفارق 6737 صوتا مع استمرار الفرز، مضيفا: الهامش الذي يتقدم به بايدن في ويسكونسن لم يسبق أن انقلب في إعادة الإحصاء.

واحتفل بعض سكان فيلادلفيا بهذه الأخبار بالرقص في الشوارع.

كما علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على تقدم منافسة الديمقراطى جو بايدن فى ولاية بنسلفانيا، بالتشكيك بشأن نزاهة فرز الأصوات فى فيلادلفيا.

وقال ترامب فى تغريدة على تويتر، مقتبسا عن ستيوارت فارنى من فوكس بيزنس: “فيلادلفيا لديها تاريخ فاسد فى نزاهة الانتخابات”.

كما أوضح فريق الرئيس الأمريكي ترامب إنه ليس لديه أي خطط للتنازل عن الانتخابات، حيث تقدم جو بايدن زمام المبادرة في ولاية بنسلفانيا وبات قريبا من البيت الأبيض.

وأشار فريق ترامب في بيان يوم الجمعة، إلى “هذه الانتخابات لم تنته، “الاعتقاد الخاطئ لجو بايدن كفائز يستند إلى نتائج من أربع ولايات بعيدة عن أن تكون نهائي

نوح: الإخوان يحاولون المتاجرة بأي قضية حول العالم

من جانبه، قال المحامي مختار نوح، الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، إن الإخوان يحاولون المتاجرة بأي قضية تدور حول العالم، ويبحثون عن فرص وهمية للعودة، ويبنون آمالهم على الخارج بعد فشلهم في الداخل.

واضاف نوح لـ"الوطن" أن المصريين الذي أزاحوا الإخوان من الحكم في 2013 لن يسمحوا بعودتهم مرة أخرى حتى وأن أتخذوا "بايدن" حصان طروادة لتحقيق ذلك.