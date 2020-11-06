فضيحة جديدة لإعلام الإخوان.. إفلاس "مكملين" وتسريح العمال باسطنبول

تشهد المنظومة الإعلامية الإخوانية حالة من التخبط الشديد، بعد توقف عملية التمويل، وإعلان إفلاس قناة مكملين، ما تعد فضيحة جديدة في ظل سلسلة مشكلات أخيرة لإعلام الإخوان الإرهابي.

وبحسب تقرير لموقع «العربي الحديث»، حصل الموقع على مجموعة من الوثائق التي تكشف تراجع التمويلات التركية القطرية التي ترد إلى القناة، بسبب المساحات التي تعرض على القناة والحشو المقدم للجمهور، حيث أصبح المحتوى عبارة عن حشو إعلامي مفرغ من أي محتوى هادف.

وأكد التقرير، أن أحد أسباب تراجع التمويل تخصيص استهداف بعض الأنظمة العربية التي ترى كلا من قطر وتركيا أنها لا تخدم حالة الارتباك الحالية في تلك القناة مصالحها، ومن المتوقع أن تستمر ومثيلاتها ممن يعملون بهذا النوع من التوجية حال قلة التدفقات التمويلية التي ترد إليها.

وحصل «العربي الحديث» على المستندات التى توضح الهياكل الإدارية والمالية الخاصة بمذيعي قنوات الإخوان الإرهابية وعلى رأسها قناة مكملين.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "#فضيحة رواتب مكملين"، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وتم رصد مجموعة تدوينات عن العملاء خارج مصر من مذيعي القناة والرواتب التي يتقاضوها.

وقررت قناة مكملين إبلاغ العاملين فيها بتخفيض الرواتب بنسبة نحو 30%، فى إطار الإجراءات التقشفية التي اتخذتها قطر تجاه تمويل قنوات التنظيم الدولي، كما صدرت قرارات بتسريح جزء من العمالة خلال الفترة القادمة، وهو الأمر الذي سبب حالة من الارتباك بين صفوف عناصر الإخوان فى إسطنبول، وزعزعة إعلامهم.

فرغلي: صراع بين إعلام عزمي بشارة وحمد بن جاسم.. والتنظيم فشل في نشر الفوضي

من جانبه، قال ماهر فرغلي الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن الإعلام الإخواني يشهد حالة من الفوضي والصراعات خلال الفترة الماضية، فهناك مجموع عزمي بشارة ومجموعة إبراهيم منير وإعلام تركيا.

وأضاف لـ"الوطن": عزمي بشارة أقنع الديوان الأميري القطري بضرورة وجود إعلام بديل للجزيرة وقنوات الإخوان يتحدث بسياسة مختلفة، ويشمل أطياف كثيرة وحصل على تمويل ضخم وذهب إلي لندن لتشكيل هذا الإعلام، فتم تأسيس قناة العربي وجريدة العربي وموقع 21 وساسة بوست فكل هؤلاء إعلام عزمي بشارة يشيرون بمنهج معين.

وتابع "فرغلي": هذا الأمر لم يعجب الإخوان في تركيا ومجموعة حمد بن جاسم، فهناك صراع كبير حول الكعكة القطرية، وكلا الجانبين يحاول إثبات فشل الجانب الآخر، فنجد محمد ناصر يهاجم عزمي بشارة وإعلام لندن، وفي المقابل يهاجم أذرع عزمي بشارك إعلام تركيا، ودخل أيمن نور في هذا الصراع ايضا.

وكشف "فرغلي"، عن تفاصيل اجتماع لقيادات الإخوان منذ 8 أشهر لوضع استراتيجة جديدة للتعامل الإعلام، حيث تأكد فشل المنظومة الإعلامية الإخوانية في توجيه الرأي العام ونشر الفوضي في مصر والعالم العربي، ودليل على ذلك فشلهم في الحشد داخل مصر، فتم وضع خطة جديدة لإعادة تقيم الإعلام الإخواني.

واختتم الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن هذا الصراع سيستمر لفترة طويلة، والتمويل سيكون لكلا الجانبين بنسب، في ظل الفساد المالي والإداري داخل الإعلامي الإخواني.