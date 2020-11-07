تعرف على تفاصيل سباق ريدبول CPD فى دورته العاشرة بمصر

لأول مرة فى مصر يقام سباق ريدبول CBD بدون جمهور، نظرا للظروف التى تمر بها البلاد والعالم من انتشار وباء كورونا، ومع ذلك حضر جميع محبي وعشاق هذه الرياضة العريقة "رياضة الدريفت"، السباق، من خلال البث المباشر على صفحة "ريدبول" على "فيس بوك"، بتقديم الإعلامى تامر بشير، وسيتم بث الحدث مرة أخرى على فضائية "DMC" اليوم السبت فى الساعة 12 ظهرا.

تعتبر بطولة "CPD"، هى أقوى بطولة عالمية فى رياضة السيارات خصوصا "الدريفت" ولأول مرة ستقام بطولة العالم من "CPD" فى مصر، وفى الدورة العاشرة لها فى مصر، أشاد الأب الروحى للدريفت عبدو فغالى، بمستوى السيارات والسائقين المصريين.

أقيمت البطولة ظهر الجمعة الساعة الثانية عشر بتوقيت مصر، حيث شارك فى البطولة 29 سائقا وتم تصفيتهم فى الجولة الإولى إلى 20 سائقا وهم:

1- هشام الخطيب

2- هيثم سمير

3- أحمد بخيت

4- محمد الوالى

5- محمد ذوردق

6- يوسف جو

7- مجدى أشرف إبراهيم

8- عمر ناصر

9- محمد عبدالستار

10- أحمد فراج

11- مهند شوقى

12- عبدالرحمن الاشرم

13- سيد أبوغريب

14- عمر صقر

15- حسام سليمان

16- أحمد دسوقى

17- يحيى رشدان

18- محمد صدقى الخطيب

19- ماجد أبوسليم

20- أحمد سالم يوسف

وبعد انتهاء الجولة الأولى بأداء مشرف ومبهر من جميع السائقين، تم تصفيتهم حسب الأكثر تجميعا للنقط المكتسبة من السباق إلى 8 أبطال فى الجولة الثانية وتم تأهيلهم وهم:

1- عمر صقر

2- هشام الخطيب

3- محمد ذوردق

4- مهند شوقى

5- أحمد فراج

6- يوسف جو

7- ماجد أبوسليم

8- سيد أبوغريب

وكالعادة أبهر السائقون جميع المشاهدين ولجنة التحكيم بأدائهم المبهر والمستوى الذى وصل إليه المتسابق المصرى والسيارات أيضا، وتم تأهيل 4 فقط فى الجولة الثالثة والأخيرة ولتصفيتهم إلى 3 هم أبطال مصر:

1- عمر صقر

2- هشام الخطيب

3- يوسف جو

4- أحمد فراج

وفى هذه الجولة واحهة المتسابقون الأبطال مشاكل فى السيارات ومن أهمهم وأبرزهم "عمر صقر"، ولكنه فى اللحظات الأخيرة وصل إلى خط البداية ليبدأ جولته المذهلة وأيضا تعطلت سيارة "هشام الخطيب" فى أخر ثانية فى الجولة عند خط النهاية، وفى هذه اللحظة ينتظر الجميع إعلان ممثلي مصر فى بطولة العالم التى ستقام فى مصر فى 2021، وأعلن الأب الروحى للدريفت "عبدو فغالى" النتيجة:

فى المركز الأول بطل مصر للمرة الثالثة على التوالى "هشام الخطيب"

وفى المركز الثانى "عمر صقر"

وفى المركز الثالث "سيد أبوغريب"

وحصد المركز الرابع أحمد فراج، والجدير بالذكر أن "فراج" هو أصغر متسابق دريفت فى الشرق الأوسط ويبلغ 20 عاما فقط وشارك فى بطولة "CPD" وحصد لقب من الصعب الحصول عليه وأشاد به جميع لجنة التحكيم وعلق "عبدو فغالى" أيضا وقال "ليك مستقبل كبير وهتكون بطل كبير خصوصا ان عندك موهبة فى السن الصغير ده"

وقبل انتهاء الجولة الثانية ومع دخول "فراج" على خط البداية، أصاب تامر بشير فى قدمه "داس على رجله بالعربية".