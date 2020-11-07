أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي بعد تراجع الليرة أمام الدولار

أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي مراد أويسال من منصبه، وعين وزير المالية السابق ناجي إقبال بدلا منه، حسبما قالت الصحيفة الرسمية، السبت.

وبحسب "سكاي نيوز"، جاءت هذه الخطوة في مرسوم رئاسي بعد هبوط قياسي لليرة التركية أمام الدولار.

قالت وكالة "فيتش راتينجز" للتصنيفات الائتمانية إن تركيا لم تتخذ الخطوات اللازمة لدعم الليرة، وأن مستوى احتياطي العملات الأجنبية المتآكل والتمويل الخارجي لا تزال نقط ضعف.

وأوضح دوجلاس وينسلو المحلل الاقتصادي الرئيسي في الشأن التركي لدى "فيتش"، في تصريحات نقلها موقع "ناسداك" المعني بالشأن الاقتصادي العالمي اليوم الجمعة، أن المزيد من الضغوط من العملة والتضخم الذي يتعدى الـ10% واحتياطيات العملات الأجنبية المستنفذة ستزيد بشكل كبير من فرص رفع سعر الفائدة الرسمي بنهاية العام.

وتراجعت الليرة بنسبة 1.7% إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 8.56 مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم، على الرغم من ضعف الدولار حيث لا يزال يتم عد الأصوات في الانتخابات الأمريكية.

وأشار وينسلو إلى أن تشديد السياسة النقدية وقيود الاقتراض في الأشهر الأخيرة "لم يكن كافيا لعكس الاتجاه النزولي في الليرة التركية".