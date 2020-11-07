ضبط سيدة حاولت قتل زوجها بوضع السم في الشاي بسوهاج

زادت حدة الخلافات بينها وبين زوجها، وأصبحت المشاجرات تتكرر بشكل يومي لأتفه الأسباب، لكن الزوجه قررت أن تنهي تلك الخلافات وتضع حدًا لتطاول زوجها عليها.

قررت الزوجة وضع السم لزوجها كي تتخلص منه للأبد، لكن خطتها فشلت بعد نقله سريعًا لمستشفى طهطا العام وإنقاذ حياته، ليتهم الزوج زوجته بأنها وراء الواقعة، ويتم القبض عليها، لينتهي بها المطاف في حجز مركز الشرطة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المراغة من مستشفى طهطا العام بوصول "إبراهيم.ح.ع" 65 عامًا، مزارع ويقيم بدائرة المركز مصابًا بحالة إعياء وارتفاع بضغط الدم وضيق بحدقتي العين إدعاء تناول مادة فسفورية.

وانتقل إلى مكان الواقعة العميد عبدالحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، ومأمور وضباط مباحث المركز، وبسؤال المصاب اتهم زوجته "فاطمه.ع.م" 50 عامًا ربة منزل وتقيم بذات الناحية بوضع مادة سامة داخل كوب شاي أعدته له، ما أدى لإصابته بسبب خلافات زوجيه بينهما.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة لذات السبب، وحُرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيقات مع المتهمة.