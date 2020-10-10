إصابة عامل و3 أطفال في واقعتي تسمم غذائي بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج، واقعتي تسمم غذائي بدائرة مركزي طما وسوهاج، حيث أصيب 3 أطفال بتسمم غذائي إثر تناولهم طعام منزلي فاسد بقرية سلامون دائرة مركز شرطة طما، تم نقل المصابين إلى مستشفي طما المركزي، وحجزهم بقسم الأطفال تحت الملاحظة الطبية.

كما أصيب عامل بتسمم غذائي بدائرة مركز سوهاج، لتناوله الطعام عقب رش سم فئران بالمنزل دون غسل يديه، وتم حجزه بمستشفى سوهاج العام.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما يفيد ورود إشارة من مستشفي طما المركزي، بوصول كل من الطفلة "ملك. هـ. ف" 6 سنوات، الطفلة "ندي. هـ. ف" 6 سنوات، الطفلة "ايلاريا. هـ.ف" 4 سنوات ويقيمون بناحية سلامون دائرة المركز مصابين بحالة إعياء وقيء، إثر تناول تناول طعام منزلي فاسد، وتم حجزهم تحت الملاحظة الطبية.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال والدتهم المدعوة "سناء. ن. م" 33 عامًا ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، وبسؤالها قررت حدوث إصابتهم عقب تناولهم طعام منزلي فاسد، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك، ونفت الشبهة الجنائية.

وورد بلاغ لمدير أمن سوهاج، من العميد عبد المجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد ورود إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول المدعو "عبد اللاه. م. ع" 21 عاما عامل ويقيم دائرة المركز، مصابًا بحالة إعياء وضيق بحدقة العين إثر تناول تناول مادة سامة.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وبسؤال شقيقه المدعو "أسامة. م. ع" 33 عاما عامل ويقيم بذات الناحية، قرر حدوث إصابة شقيقه المذكور عقب قيامه برش المنزل بمادة سامة "سم فئران" وتناوله الطعام دون غسل يده، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهة الجنائية.

حررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.