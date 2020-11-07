اليوم.. افتتاح معرض "انتصار الغريزة على التاريخ" بقاعة المشربية

تحت عنوان "انتصار الغريزة على التاريخ" يفتتح جاليري المشربية في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم السبت 7 نوفمبر، معرضا فنيا بعنوان "الأربعة".

ويضم 4 فنانين تشكيليين هم الفنانة شيماء محمود، والدكتور سامي البلشي، والفنان ياسر جاد، والفنان إبراهيم البريدي، وتستمر فعاليات المعرض حتى 17 نوفمبر الجاري.

وتقدم شيماء محمود 15 عملا فنيا، متعدد الأحجام باستخدام خامات متنوعة، وهي أحدث تجاربها التي تحمل مضمون "إنهن غير أحياء"، تناقش خلالها قضايا المرأة المعاصرة، وتعبر عن رغبات المرأة في التمرد على واقع يحد من طموحاتها المشروعة.

فنجد بعض بطلات الأعمال تقليديات، والبعض الأخر مصورات من خلال جمالهن الأنثوي، بألوان تقليدية وأسلوب حديث في آن واحد، كما تظهر باللوحات الألوان الزاهية وخاصة الأحمر المعبر عن التمرد، والثورة التي تطمح إليه الكثير من النسويات.

مع محاولة لتوظيف العلامات والكتابات كمفردات مصاحبة للشخصيات النسائية، ومنها قصات الشعر الجريئة، والمعبرة عن رفض التقاليد والواقع المعاش.

يشار إلى أن شيماء محمود فنانة بصرية بدأت دراستها للفن بكلية الفنون الجميلة بالزمالك - جامعة حلوان التي تخرجت منها 2011 ميلادية.

شاركت بالعديد من الملتقيات وورش العمل الثقافية بروما من خلال حصولها علي جائزة الدولة للابداع الفني في 2014، كما شاركت في عدد من المعارض وورش العمل الجماعية الدولية والمحلية من بينها صالون الرسم "أبيض وأسود" بمركز الجزيرة للفنون 2010، معرض منحة مراسم سيوة - متحف محمود مختار 2012، معرض أعضاء جائزة الدولة للإبداع بالأكاديمية المصرية – روما 2014، صالون الجنوب 2017، ورشة حوارات الوجوه والأماكن بجاليري ضي 2019، مهرجان ضي للشباب العربي 2020.

لها العديد من المقالات النقدية تم نشرها في عدد من الصحف المصرية، ولها العديد من المقتنيات لدى العديد الأفراد داخل مصر والخارج.