ولاية القضارف السودانية تغلق حدودها مع إثيوبيا

قررت حكومة ولاية القضارف (شرق السودان)، إغلاق حدودها مع إقليمي الأمهرا والتجراي في إثيوبيا، داعية المواطنين بالشريط الحدودي إلى توخي الحذر من تداعيات التوترات داخل إثيوبيا.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، صباح اليوم السبت، أن المناطق المتاخمة لولاية القضارف مع الإقليمين تشهد هذه الأيام نشاطا مكثفا لعمليات حصاد المحاصيل الزراعية، وأي توترات أمنية بالمنطقة يمكن أن تلحق ضررا بليغا بالمزارعين والإنتاج.