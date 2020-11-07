رئيس التحرير

محمود مسلم

ولاية القضارف السودانية تغلق حدودها مع إثيوبيا

كتب:

أ.ش.أ
10:24 ص | السبت 07 نوفمبر 2020
قوات الأمن السوداني

قوات الأمن السوداني

قررت حكومة ولاية القضارف (شرق السودان)، إغلاق حدودها مع إقليمي الأمهرا والتجراي في إثيوبيا، داعية المواطنين بالشريط الحدودي إلى توخي الحذر من تداعيات التوترات داخل إثيوبيا.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، صباح اليوم السبت، أن المناطق المتاخمة لولاية القضارف مع الإقليمين تشهد هذه الأيام نشاطا مكثفا لعمليات حصاد المحاصيل الزراعية، وأي توترات أمنية بالمنطقة يمكن أن تلحق ضررا بليغا بالمزارعين والإنتاج.

اقرأ المزيد:

إثيوبيا تعلن الحرب على منطقة "تيجراي": تجاوزوا الخطوط الحمراء

"علام": إثيوبيا تستهدف بيع المياه لمصر ولا تريد التوقيع على اتفاق ملزم

إثيوبيا تؤكد أن الحرب على تيجاري "أهدافها محدودة": قصفناها بالصواريخ

من بينها إثيوبيا واليمن.. تحذير من وقوع دول في دائرة المجاعة