إثيوبيا تعلن الحرب على منطقة "تيجراي": تجاوزوا الخطوط الحمراء

أصدر الجيش الإثيوبي، مساء اليوم الخميس، بيانا يعلن فيه الحرب رسميا.

وقال الجيش الإثيوبي في البيان الذي نشرته وكالة "فرانس برس" إن قواته دخلت في حالة "حرب" ضد سلطات منطقة "تيجراي" المتمردة، بحسب وصفه.

وقال برهانو جولا، نائب قائد الجيش الإثيوبي في مؤتمر صحفي في العاصمة أديس أبابا: "بلادنا دخلت في حرب لم تكن تتوقعها. هذه الحرب مخزية ولا معنى لها".

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أمر، أمس الأربعاء، بشن حملة عسكرية ضد جبهة تحرير تيجراي الشعبية شمالي البلاد.

واتهم بيان حكومي جبهة تحرير تيجراي الشعبية، بمحاولة إثارة الاضطرابات وحرب أهلية من خلال تنظيم هجوم للميليشيا على قاعدة رئيسية للجيش الإثيوبي في تيجراي في الساعات الأولى من يوم الأربعاء.

وقال مكتب آبي في بيان، إن "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" حاولت في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، سرقة مدفعية ومعدات أخرى من القوات الاتحادية المتمركزة هناك.

وأضاف آبي أحمد في بيان على تويتر، نشره في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء: "لقد تم تجاوز آخر نقطة من الخط الأحمر"، حسبما نقلت "رويترز".

وأشار البيان إلى أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية صدرت لها أوامر بتنفيذ "مهمتها لإنقاذ البلاد والمنطقة من الانزلاق إلى حالة من عدم الاستقرار".

قال إقليم تيجراي في بيان بثه التليفزيون، إنه حظر عبور الطائرات مجاله الجوي بعد قرار آبي، وأن القيادة الشمالية للجيش الاتحادي انشقت عنه وانضمت لقوات تيجراي.

وقال رئيس إقليم تيجراي، دبرصيون جبراميكائيل، في مؤتمر صحفي يوم الاثنين، إن حكومة آبي كانت تخطط لمهاجمة المنطقة لمعاقبتها على إجراء انتخابات سبتمبرالماضي.

أقر البرلمان الإثيوبي، اليوم الخميس، فرض حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر، في ولاية تيجراي شمالي البلاد، وذلك إثر إعلانها من قبل مجلس الوزراء.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" إن: مجلس نواب الشعب وافق بالإجماع على إعلان حالة الطوارئ في الولاية.