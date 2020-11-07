البرلمان الإثيوبي يوافق على تشكيل حكومة مؤقتة لمنطقة "تيجراي"

أفادت هيئة الإذاعة الإثيوبية بأن البرلمان الإثيوبي وافق، اليوم السبت، على تشكيل حكومة مؤقتة لمنطقة "تيجراي".

وأصدر الجيش الإثيوبي، مساء الخميس، بيانا يعلن فيه الحرب رسميا، في البيان الذي نشرته وكالة "فرانس برس"، إن قواته دخلت في حالة "حرب" ضد سلطات منطقة "تيجراي" المتمردة، بحسب وصفه.

واتهم بيان حكومي جبهة تحرير تيجراي الشعبية، بمحاولة إثارة الاضطرابات وحرب أهلية من خلال تنظيم هجوم للميليشيا على قاعدة رئيسية للجيش الإثيوبي في تيجراي في الساعات الأولى من يوم الأربعاء.

وقال مكتب رئيس الوزراء آبي أحمد في بيان، إن "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" حاولت في وقت مبكر من يوم الأربعاء، سرقة مدفعية ومعدات أخرى من القوات الاتحادية المتمركزة هناك.

وأضاف آبي أحمد في بيان على تويتر، نشره في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء: "لقد تم تجاوز آخر نقطة من الخط الأحمر"، حسبما نقلت "رويترز".

وأشار البيان إلى أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية صدرت لها أوامر بتنفيذ "مهمتها لإنقاذ البلاد والمنطقة من الانزلاق إلى حالة من عدم الاستقرار".

قال إقليم تيجراي في بيان بثه التليفزيون، إنه حظر عبور الطائرات مجاله الجوي بعد قرار آبي، وأن القيادة الشمالية للجيش الاتحادي انشقت عنه وانضمت لقوات تيجراي.

أقر البرلمان الإثيوبي، اليوم الخميس الماضي، فرض حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر، في ولاية تيجراي شمالي البلاد، وذلك إثر إعلانها من قبل مجلس الوزراء.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، إن مجلس نواب الشعب وافق بالإجماع على إعلان حالة الطوارئ في الولاية.

وبحسب الدستور الإثيوبي، فإن مجلس الوزراء يمتلك صلاحية إصدار مرسوم بحالة الطوارئ في حالة انهيار القانون والنظام بما يعرض النظام الدستوري للخطر، أو حدوث كارثة طبيعية أو حدوث وباء.

ونقلت الوكالة عن بيان صحفي لمجلس النواب أصدره اليوم أن الإساءة لقوات الدفاع الوطني التي تدعم الشعب في مختلف القطاعات إلى جانب الدفاع عن سيادة إثيوبيا عمل غير مقبول لا يمكن للشعب الإثيوبي أن يتسامح معه.

وأشار المجلس الى أنه يتعين على الشعب الاثيوبي الوقوف إلى جانب قوات الدفاع الوطني للحفاظ على سيادة البلاد ووحدتها والدفاع عنها.