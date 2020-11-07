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وزير الأوقاف يدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات: واجب وطني

كتب:

حسن عثمان
11:50 ص | السبت 07 نوفمبر 2020
وزير الأوقاف

وزير الأوقاف

دعا الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، جموع الشعب المصري إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن نزول المصريين بكثافة سيعطي انطباعا للعالم أجمع بأن الشعب المصري عازم على بناء أركان دولة.

وأضاف جمعة خلال الإدلاء بصوته فى الانتخابات البرلمانية اليوم فى مدرسة شهيد طيار أحمد حمدى بالمنيل، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطنى، وحق لجميع المصريين فى اختيار من يمثلهم فى مجلس النواب، مؤكدا أن صوت الإنسان أمانة لا يبيعه بثمن بخس ولا كنوز الدنيا وما فيهما، مؤكدا على أنه يجب على الناخب اختيار من يستحق ومن يكون لديه القدرة على بناء الوطن.

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