من "الصحة" لأولياء الأمور: لا ترسل ابنك للمدرسة في حالة واحدة

وضعت وزارة الصحة والسكان مجموعة من القواعد لرعاية الأطفال بطريقة صحيحة في فترة المدارس.

وقالت الوزارة في منشور توعوي لها إنه ينبغي على الوالدين أن يكونا قدوة في السلوك الصحي والاجتماعي وتوفير التغذية المناسبة والتشجيع على ممارسة الرياضة، مشددة على عدم ذهاب الأطفال للمدارس في حال ارتفاع درجة الحرارة خاصة مع انتشار فيروس كورونا.

وتابعت الوزارة ضرورة الحرص على أن يحصل الطفل على ساعات نوم كافية والحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية دون داعي.

وأضافت: "تفهم مشاعر الأطفال وتقبل تقلباتهم المزاجية والتشجيع على القراءة وأداء الفروض المنزلية والحفاظ على جو هادئ ومطمئن للأطفال، كما يجب أن يدعم الوالدين أطفالهم".

الصحة: خروج 100 متعاف من فيروس كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100106 حالات حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 224 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس هو 108754 حالة من ضمنهم 100106 حالة تم شفاؤها، و6343 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.