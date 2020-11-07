بطريرك الكاثوليك يدلي بصوته بانتخابات النواب ويشيد بالعملية الانتخابية

أدلى الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، اليوم السبت، بصوته في الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وقالت الكنيسة الكاثوليكية، إنه رافق البطريرك، الأب باسكوالي، سكرتير البطريرك، وعبّر الأنبا إبراهيم إسحق عن شكره وتقديره للقائمين على العملية الانتخابية.

وكان الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، أدلى بصوته اليوم السبت، في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بمدرسة الجبرتي بمنطقة مساكن شيراتون بمصر الجديدة، حيث تجرى الانتخابات على مستوى 13 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد الدكتور إندريه زكي في تصريحات له أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب فرصة حقيقية لممارسة حق وطني ودستوري لصناعة الديمقراطية، وترسيخ دولة المواطنة.

وأعرب عن سعادته في المشاركة في الانتخابات، لافتا إلى أن الانتخابات هى عرس الديمقراطية وأن مصر مرت في الفترات الماضية بعدد من التغيرات المهمة. وأضاف أن مصر مرت بمجموعة من التغيرات المهمة، على الصعيد الاقتصادي حيث نشهد العديد من المشروعات القومية الهامة والاستثمارات والطرق والكباري والمدن الجديدة، وجعلت مصر دولة صامدة في مواجهة كافة التحديات حتى في أزمة كورونا.

وتابع قائلا، إن التغيرات التى تمر بها مصر ارتبطت بتغيرات اجتماعية من أهمها المبادرات الرئاسية والتى ربطت التقدم الاقتصادي بالتغيرات الاجتماعية، وأن عملية اختيار نواب البرلمان تجعل الديمقراطية فعل على الأرض وتبني العملية التشريعية والسياسية أيضا، وبالتالي التطور الاقتصادي المرتبط بالتغيرات الاجتماعية والبناء التشريعي يجعلنا نشعر بالفخر ببلادنا.

ووجه الدكتور إندريه زكي دعوة لجموع المصريين بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية لاختيار من يمثلهم في البرلمان ، مشيرا إلى أن هذه العملية من الاختبار تجعل من المواطنة فعل حر على أرض الواقع، مؤكدا أن الكنيسة تصلى دائما من أجل الرئيس السيسي وكافة قيادات الدولة لمواصلة دورهم في بناء بلادنا مصر.