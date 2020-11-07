وزير الخارجية: المشاركة في انتخابات النواب واجب وطني

قال وزير الخارجية سامح شكري، عقب الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020، بمدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل المصريين تفعيلا لحقهم الدستوري، وبالتأكيد الممثلين في مجلس النواب هم المعبرين عن آمال وتطلعات الشعب المصري، وبالتالي المشاركة في الانتخابات هي دليل على المشاركة في المستقبل وأيضا اختيار الأفضل لمن يمثل المصريين ويعبر عن طموحاتهم والسياسة في الفترة القادمة.

وعلق شكري على عملية تنظيم الانتخابات، قائلا الحمد لله من حيث التنظيم والتأمين الأمور تسير بشكل طيب، أخذا في الاعتبار جائحة الكورونا وأهمية الحفاظ على صحة المواطنين، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ولم يعلق الوزير حول سؤالين عن آخر تطورات جهود مصر في قضية سد النهضة، والموقف من الانتخابات الأمريكية في ضوء الاحتمالات الكبيرة لفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، حيث غادر مدرسة سيزا نبراوي بسرعة بعدها.

وكان فتح لجان مدرسة سيزي نبراوي بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، قد تأخر امام الناخبين، في المرحلة الثانية من انتخابات النواب نحو نصف ساعة، فيما اصطف طابور طويل من الناخبين أمام اللجنة، وقام بعض الشباب بتوزيع كمامات على المتواجدين، وتواجدت قوات التأمين بشكل مكثف.

وأرجع مصدر تأخر فتح لجان المدرسة إلى تأخر أحد القضاة. ومن المقرر أن يصوت عدد آخر من الوزراء بلجان سيزا نبروي الانتخابية، منهم، كامل الوزير، وزير النقل، وأسامة هيكل وزير الإعلام، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال.