مرشح مستقبل وطن بالمرج ينفي إصابته بكورونا

على أنغام الأغاني الوطنية، شهدت اللجان الانتخابية بدائرة المرج إقبالا متوسطا خلال الساعات الأولى من اليوم الأول للانتخابات وكان النساء الأكثر تواجدا بالمقارنة بالرجال، كما كان كبار السن الأكثر تواجدا بالمقارنة بالشباب.

وبدأ المرشحون في التواجد بالمقار الانتخابية لمتابعة سير العملية الانتخابية وحث الناخبين علي التصويت لهم .

وظهر النائب أحمد علي عضو مجلس النواب الحالي والمرشح عن حزب مستقبل وطن، في اللجان نافيا الشائعات التي أطلقها البعض أمس حول إصابته وفريق عمله بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، واصفا تلك الشائعات بالمغرضة، مشيرا إلى أنه واثق من إقبال الناخبين على التصويت ورفضهم لتلك الشائعات.

وقال المستشار عبدالباسط الشاذلي رئيس اللجنة العامة لدائرة المرج إن كافة اللجان الانتخابية بدائرة المرج فتتحت في مواعيدها المحددة التاسعة صباحا.

وأضاف لـ"الوطن" أن اللجنة العامة لم تتلق أية شكاوى حتى الآن، وأن العملية الانتخابية تسير بهدوء ويسر، لافتا إلى أن عدد الناخبين المقيدين باللجنة يبلغ نحو 429 ألف صوت مقسمين على 75 لجنة فرعية بـ 27 مقرا انتخابيا.

ومن جهته قال المستشار عصام عباس رئيس اللجنة الفرعية رقم 48 ومقرها نادي المرج الرياضي ان العملية الانتخابية تصور بصورة جيدة وان اقبال الناخبين علي الادلاء بأصواتهم لا زال هادئا.

يشار إلي أن عدد المرشحين بدائرة المرج يبلغ نحو 27 مرشحا بينهم ال 3 نواب اعضاء مجلس الشعب الحالي ويخصص للدائرة مقعدين فقط.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها في التاسعة صباح اليوم السبت، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء اليوم وغدًا.

ويخوض 2085 مرشحاً السباق الانتخابي في المرحلة الثانية لانتخابات النواب على 141 مقعداً فردياً في 70 دائرة، كما تتنافس 3 قوائم انتخابية على 142 مقعداً بدوائر نظام القوائم: قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وينافس فيه "القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة تحالف المستقلين" على 100 مقعد، وفي قطاع شرق الدلتا تتنافس القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعداً.