وزير الدولة للإنتاج الحربي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

أدلى المهندس/ محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي ، صباح اليوم ، بصوته فى انتخابات مجلس النواب لعام ٢٠٢٠، وذلك بمدرسة الشهيد/ مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة، وذلك في إطار المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

ودعى الوزير "مرسي" جميع أبناء الإنتاج الحربي والمواطنين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات واختيار من يمثلهم داخل مجلس النواب، مؤكداً على حرصه على الإدلاء بصوته فى هذا الاستحقاق الهام إنطلاقاً من المسئولية الوطنية ولأهميته فى تعزيز المسيرة الديموقراطية بعد أن يكتمل جناحي المؤسسة البرلمانية.

مشيداً بما شاهده من تنظيم والتزام بالمعايير الدستورية والقانونية المنصوص عليها خلال سير العملية الانتخابية، كما أشاد بالإجراءات الاحترازية المتبعة داخل اللجان من حيث التباعد الاجتماعي وحرص المواطنين على ارتداء الكمامات.