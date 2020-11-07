نصف مليون ناخب يحسمون مقعدي ميت غمر والرهان على القرى

522 ألف صوت انتخابي يحسمون أشرس معركة انتخابية تشهدها انتخابات مجلس النواب بدائرة ميت غمر، في محافظة الدقهلية، والتي يتابعها الكثيرون، نظراً لوجود رئيس نادي الزمالك بين مرشحيها، علاوة على 3 نواب حاليين، مطلوب منهم اثنين فقط، بالإضافة إلى 32 مرشحاً آخرين، الجميع يريد أن يقتنص كرسي البرلمان، مما جعل الدائرة تعيش على صفيح ساخن لن تهدأ حتى يتم إعلان الفائزين بها.

وتضم دائرة ميت غمر 169 لجنة انتخابية، في 76 مقراً انتخابياً، منهم 35 لجنة بالمدينة، و134 لجنة بالقرى، وتبلغ الكتلة التصويتية للقرى 414 ألف و448 صوتاً، فيما تبلغ الكتلة التصويتية للمدينة 107 آلاف و687 صوتاً، بإجمالي عدد أصوات 522 ألف و135 صوتاً، ولذلك يأتي الرهان الأكبر على القرى، والتي تمثل 75% من الكتلة التصويتية.

ويخوض الانتخابات بالدائرة مرشحون عن 5 أحزاب وهم "مستقبل وطن"، وله مرشحان، و"المؤتمر"، و"الوفد الجديد"، و"المصريين"، و"حماة الوطن"، ويدخل المنافسة 3 مرشحات، أمام 32 مرشحاً.

ولم تقتصر المنافسة على المقعد الفردي فقط، بل أيضاً في القائمة، حيث يوجد على رأس "القائمة الوطنية من أجل مصر" النائب "محمد المرشدي"، أمين حزب "مستقبل وطن"، في الدقهلية، وفي المقابل الدكتور "هشام عناني"، ومعه عدد من أبناء ميت غمر، في قائمة "تحالف المستقلين".

وتشهد لجان الدائرة حالة من الزخم الشديد، خاصةً في قرى "بشلا وأتميدة وكوم النور"، والذين خرجوا لمناصرة ابن قريتهم، حيث يوجد مرشح لكل قرية، يعتمد على الكتلة التصويتية لقريته، التي يمكن أن تؤهله على الأقل للدخول في مربع الإعادة.

وتعتبر دائرة ميت غمر واحدة من بين 10 دوائر انتخابية في الدقهلية يتنافس فيهم 351 مرشحاً، على 21 مقعداً فردياً، ويبلغ من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الدقهلية 4 ملايين و352 ألف و87 ناخباً، وتضم 699 مركزاً انتخابياً، و1426 لجنة فرعية

أما بالنسبة لانتخابات القائمة فتقع الدقهلية ضمن الدائرة الأولى، ومخصص لها 17 مقعداً، من بين 100 مقعد موزعة على 6 محافظات، وهي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ، ويتنافس عليها قائمتان، هما القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة تحالف المستقلين.