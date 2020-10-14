مرشح "مستقبل وطن": المال السياسي يغزو دائرة ميت غمر

قال أحمد إبراهيم الألفى، مرشح حزب مستقبل وطن فى دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، إن الصراع زاد فى الدائرة بعد تخصيص مقعدين فقط لها فى البرلمان، مؤكداً أن المال السياسى يغزو دائرة ميت غمر بقوة، لكننا لدينا شعب عظيم لا يُباع ولا يُشترى.. وإلى نص الحوار

الشباب موجود ويشارك بقوة، والدليل عمرى 43 سنة، وشباب كتير نازلين الانتخابات، ولنا قاعدة قوية، وحزبنا أتولد قوى، وأسعى لأن أكون معهم فى كل طلباتهم، وتكلمت مع شباب الدائرة كثيراً، وحضر معى أكثر من 2000 شاب، ووجدت مطالب الشباب بسيطة ومشروعة، عاوزين شغل والحياة تكون أفضل، وعاوزين يشوفوا تحسّن فى الشارع، وتحسّن فى المصالح الحكومية، ويشعر بأنه عايش فى بلده.

الشباب

المال السياسى يغزو دائرة ميت غمر أكثر من أى دائرة أخرى.. فما تعليقك؟

- كل واحد حر فى ما بين يديه من أموال، وكل واحد له فكر، وكل مرشح له طريقته وفى النهاية الصندوق هو الفيصل، فالناس لا تُباع ولا تُشترى، وشعارى «انزل وشارك واعمل الصح».

أحمد الألفي: نواجه حرباً شرسة من الشائعات.. ومن يسعى للشر ربنا يقابله بأشر منه

لماذا بدأت حرب تكسير العظام مبكراً بين المرشحين؟

- كل معركة لها خسائر، ولكل شىء إيجابياته وسلبياته، وربنا يلهمنا الصبر حتى لا ندخل فى مشكلات ومعارك، الموضوع قصة كفاح لمدة 30 يوماً، وأكون أو لا أكون، وطبعاً أكون بالأدب والاحترام، ولا أكون بقلة الأدب والغضب، والشارع «واعى جداً»، ومؤسسات الدولة والقيادات الأمنية واعية، وربنا يكمل المسيرة على خير، «المكتوب مكتوب»، وفى جميع الحالات إحنا جاهزين للرد، ومن يسعى للشر ربنا يقابله بأشر منه.

هل لك تجارب سابقة فى الانتخابات؟

- هذه أول مرة أخوض فيها الانتخابات، عاوز أقدم خدمة لأهل الدائرة، خاصة من أهل قريتى الذى تساءلوا ليه «بشلا» لا يكون عندها نائب يمثلها ويمثل دائرة ميت غمر، ومنذ جدى على باشا عبدالهادى من عام 1950، وهو كان وزير تموين فى عهد الملك، لم يأتِ نائب من قريتنا.

وما برنامجك الانتخابى؟

- برنامجى ليس كلاماً على ورق، وإنما برنامج إصلاح وتنمية فى مركز وبندر ميت غمر، للصحة، والتعليم، والطرق الداخلية، فميت غمر طرقها كلها تحتاج إلى إصلاح، ومش عاجبانى، وعاوزين توضيبات أكتر، وهذا يستدعى وجود نائب يقدر يتكلم بصوت الشعب، مع احترامى لكل النواب الموجودين، كل واحد له فكره، وكل سعينا يكون فيه نائب يقدر يقود المسيرة ويكون للمنطقة رجل يمثلها ويكون اسمه «صوت الشعب».

أسعى لخدمة أهل الدائرة خاصة قريتي "بشلا"

وهدفي تحويل مركزنا إلى قلعة لصناعة الألومنيوم

وما خطتك للصناعة فى الدائرة، خاصة أنها الأولى فى صناعة الألومنيوم بمصر؟

- أملى أن أجعل ميت غمر قلعة صناعية حقيقية، فصناعات الألومنيوم فى ميت غمر لها أصول عريقة، وعندنا مصانع الصاج والحديد، ولدينا مستوردون كبار، لو ربنا أعطانى العمر، وقدرت أن أوفق مع الدولة، وأنا عارف أن الدولة تمد يد العون لكل من يطلب منها شيئاً فى ظل وجود رئيس محترم اسمه عبدالفتاح السيسى.

كيف تستعد لبدء مرحلة الدعاية؟

- حرب الشائعات شغالة جامد جداً فى الدائرة، وأعتمد على مقابلة رؤساء القرى وأعمامنا وأساتذتنا وكبار رجالات القرى، مع زيارة الأهالى فى البيوت، ونعمل المقابلات فى البيوت حتى لا يحدث أى إزعاج وتوترات، فى الدائرة، لأنها محتقنة، وستحدث فيها صراعات كبيرة، ونأمل ألا يحدث ذلك، وفى جميع الأحوال إحنا جاهزين ومفيش رجوع للخلف أبداً، لأنها معركة عزة وكرامة، ومصر تستاهل أكثر من هذا بكثير.

ما الكلمة التى توجهها لأهالى دائرتك؟

- «اعمل الصح وإوعى تُباع أو تُشترى» لأنك أنت داخل أصعب دائرة فى حياتك، وهذه الفترة خلّى صوتك أمانة وخلّى يدك اليمنى تعلم على الصح علشان ربنا يبارك فى اللى جاى، لأن مصر تحتاج إلى قيادات فى الفترة القادمة على أعلى مستوى، فكر وعلم بأدب وأخلاق وتربية، ويكون النائب متربى وخارج من بيت طيب، ولا يفكر يمد يده لأى حد ويكون ذا أخلاق عالية جداً.