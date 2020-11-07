رئيس مجلس النواب: الانتخاب حق دستوري وممارسته واجبة على كل مواطن

أدلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، بصوته في انتخابات مجلس النواب، بمقر لجنته الانتخابية بالجامعة العمالية في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وظهر وهو يدلي بصوته ويمارس حقه الدستوري مثل باقي الناخبين، وذلك في المرحلة الثانية للانتخابات، والتي تضم 13 محافظة من محافظات الجمهورية.

وأكد "عبدالعال"، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن حق الانتخاب هو حق دستوري وواجب، لذلك يجب على كل مواطن أن يمارس هذا الحق من خلال التقييم والمحاسبة لنائبه السابق في مجلس النواب، سواء بإعادة وضع الثقة فيه من خلال منحه صوته أو حجب هذه الثقة عنه ومنحها لمرشح آخر.

وأضاف رئيس مجلس النواب، أن الانتخابات تتم كما تشاهدون في جو ديمقراطي متوافر فيه مقومات النزاهة.

وانطلقت صباح اليوم السبت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث يدلي 31 مليون ناخب بأصواتهم داخل 9468 لجنة فرعية بدوائر 13 محافظة في النظام الفردي، هي «القاهرة، والقليوبية، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، ودمياط، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وتتواجد عناصر الشرطة بمديرية أمن القاهرة لتقديم يد العون والمساعدة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في هذا الشأن.

ووضعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة خطة أمنية محكمة لتأمين العاصمة، خلال مرحلة الانتخابات البرلمانية.

واعتمدت الخطة الموضوعة على إنشاء غرفة عمليات متابعة الانتخابات مجهزة بأحدث التقنيات وشاشات المراقبة لمتابعة ورصد أحداث العملية الانتخابية بكافة المقرات ومحيطها ومرتبطة بغرف العمليات الرئيسية بالوزارة ومختلف الجهات الأمنية ومحافظة القاهرة، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات أثناء دخول المواطنين اللجان للإدلاء بأصواتهم.