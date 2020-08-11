علي عبدالعال: انتخابات الشيوخ تتم بشفافية ولا تلتفتوا للشائعات

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الجميع مهتم بهذه الانتخابات "مجلس الشيوخ"، مؤكدا على أنها تتم بشفافية تامة وأيضا هناك نوايا سيئة وخبيثة ولكن الشعب المصري اختبر في عدة مواقف، إلا أنه لا يهتم بهذه العناصر الإرهابية وبالتالي يستمر في مسيرته في بناء هذه الدولة الحديثة.

وأكد عبدالعال، خلال لقائه على فضائية Ten، أنه يجب على أي مصري ألا يلتفت لما يقوله الإعلام المضلل وما تروجه هذه الجماعات الإرهابية، و"أعتقد أنه في الجلسات القادمة سيكون قانون تقسيم الدوائر على جدول أعمال المجلس".

وتابع، أن كل النواب متواجدون حاليا في دوائرهم للإدلاء بأصواتهم ويقوموا بدور وطني في تحميس أبناء الدوائر للخروج في هذه الانتخابات.

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.