من فيس بوك لمعركة مطاوي.. صدفة تقود لكشف مزور الـ200 جنيه بالقاهرة

على مدار عدة أشهر، ظل انتشار العملات المزيفة في القاهرة محيرا لأجهزة الأمن، كانت العملات المزورة من فئة المائتى جنيه، وكانت مقلدة بشكل احترافى يصعب تمييزه.

وتبين أن المتهم مجرد عاطل يدير نشاطه عبر فيس بوك، حيث يقوم بترويج تلك العملات عن طريق حساب أنشأه خصيصا لذلك، لكن خطأ بسيط أوقع المتهم عندما قام بالنصب على شقيقين فاستدرجاه بححة شراء عملات مقلدة.

فى منطقة مهجورة بالمطرية، وصل المتهم، وقابل شقيقين لم يتبين ملامحهما، وكان الاتفاق على استبدال الألف جنيه بألفى جنيه مقلدين، لكن الشقيقين حصلا منه على النقود المزورة انهالا عليه بالضرب فأخرج المتهم مطواة للدفاع عن نفسه فى الوقت الذى وصلت فيه دورية امنية كانت تمر بالمصادفة للوهلة بدا الأمر كمشاجرة عادية، لكن تولت التفاصيل التى كشفت مزور العملة عقب اعتراف الشقيقين عليه تفاصيل الواقعة تكشفت عن طريق المصادفة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة بدائرة قسم شرطة المطرية، تلاحظ لها قيام 3 أشخاص بالتشاجر فيما بينهم.

تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بالمطرية "مصاب بكدمات متفرقة بالجسم"..وبحوزته سلاح أبيض "مطواة" مبلغ مالى، هاتف محمول، ورقة مالية فئة 200 جنية "مقلدة" وشقيقين مقيمين بمحافظة البحيرة.

وذكرت التحريات سابقة تعرف الشقيقين على العاطل من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" واتفقا مع الأول على استبدل مبلغ مالى 1000 جنيه مقابل 2000 جنيه "مقلدين" والتقابل بمحل الضبط لإتمام عملية التبديل وعقب ذلك قام الأول بمغافلتهما والاستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه ولاذ بالفرار، ما أثار حفيظتهما فاختمرت فى ذهنهما فكرة استدراجه بدعوى رغبتهما فى تبديل مبالغ مالية بعملات مقلدة واتفقوا على التقابل بمحل الضبط وعقب وصول الأول قاما بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى محدثين إصابته المشار إليها.

بمواجهة العاطل اعترف بقيامه بالنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على توفير عملات ورقية مقلدة عبر موقع التواصل الاجتماعى باستخدام العملة الورقية المقلدة المضبوطة بحوزته، وأضاف بحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع.