ضبط بقال بدرجة "تاجر عملة" وتغريمه 3 ملايين جنيه في الدقهلية

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بإتجار أحد الأشخاص غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وأكّدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة تلك المعلومات، وإتجار صاحب محل بقالة، له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه في 9 قضايا، بالنقد الأجنبى " بإجمالي أحكام بلغت مدتها حبس سنتين وغرامة 3 مليون جنيه، مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس بمديرية أمن الدقهلية.

وبينت أنه عاود ممارسة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذاً من محل البقالة الخاص به والكائن بدائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمّ استهداف المتحرى عنه المذكور، وأمكّن ضبطه حال قيامه بالتعامل في النقد الأجنبي خارج المصارف المعتمدة بشراء مبلغ من الدولار الأمريكي من (شخصين، مقيمين بمديرية أمن الدقهلية) وتمّ ضبط عملات (محلية – أجنبية)، وبمواجهته أقرّ بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه.

وأكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ممارسة (أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة) بممارسة نشاط غير مشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال بما يُعرف بنظام (المقاصة) نظير عمولة وذلك بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وبحوزته (عملات محلية- أجنبية، هاتف محمول - بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه المؤثم فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية).

وبمواجهته أقرّ بنشاطه الإجرامي وأن المبلغ المالي المضبوط حصيلة نشاطه المؤثم في الإتجار بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال نظير عمولة، مبينا أنَّ حجم تعاملاته في مجال التحويلات المالية بلغت نحو 300 ألف دولار أمريكي خلال العام الجاري حتى تاريخه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.