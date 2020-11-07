نقابة الموسيقيين تستنكر استعانة هاني مهنا بحمو بيكا في زفاف ابنته

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، بيانا صحفيا تستنكر فيه استعانة الموسيقار هاني مهني بمؤدي المهرجانات حمو بيكا في فرح نجلته الفنانة هنادي مهني على الفنان أحمد خالد صالح.

وشددت النقابة على أن حمو بيكا صدر ضده حكم قضائي بحبسه، لتجاوزه في حق مجلس نقابة المهن الموسيقية وأعضائها، مشيرة إلى أن المايسترو هاني مهني رجل نقابي وشغل منصب عضوية المجلس في فترة سابقة، كما شغل منصب رئيس اتحاد النقابات الفنية ويعلم اللوائح والقوانين المنظمة للأمور الفنية في مصر.

وأبدى مجلس النقابة اندهاشه من استعانة المايسترو هاني مهني بحمو بيكا في فرح نجلته، ما أثار حفيظة عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، بعدما صدر قرار بمنعه من الغناء ثم قرار المحكمة بسجنه.

ورصدت إدارة الشئون القانونية بنقابة الموسيقيين ما قام به "حمو بيكا"، بعدما سب النقابة والعاملين بها، وهدد بحرق النقابة وضرب الأعضاء بعدما رفضت النقابة منحه التصريح بالغناء في حفل بمحافظة دمياط، وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل، وقدمت كل الأدلة الخاصة بالتجاوز في حق النقابة وخرق القانون للنيابة والمحكمة قبل صدور الحكم.

وأهابت نقابة المهن الموسيقية بجميع الجهات والأفراد، بضرورة الالتزام بتنفيذ القانون ومنع غير الأعضاء من العمل.