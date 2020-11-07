ترامب: الانتخابات الرئاسية الأمريكية كانت فوضى شاملة

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن الانتخابات الرئاسية كانت فوضى شاملة، وفقا لما نقلته قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأضاف ترامب، أن أجهزة عد الأصوات في جورجيا وميشيغن فيها خلل كبير.

وأكدت إلين وينتروب العضو بلجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية، عدم وجود أي دليل على وقوع تزوير في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد هذا العام.

وقالت وينتروب - في تصريح خاص لشبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم السبت - "لا يوجد دليل على وقوع أي نوع من أنواع التزوير أو التصويت بشكل غير شرعي.. في الواقع خبراء الانتخابات غير الحزبيين كانوا متواجدين وراقبوا كيف أديرت هذه الانتخابات.. لقد تلقينا عددا محدودا جدا من الشكاوى، ولم تكن مدعومة بأدلة تثبت وقوع تجاوزات".

يأتي ذلك في الوقت الذي اتهم فيه المرشح الجمهوري في الانتخابات الأمريكية دونالد ترامب، خصومه الديمقراطيين بالسعي "لسرقة" الانتخابات منه، بينما لا يزال فرز الأصوات مستمرا في عدد من الولايات الأساسية التي لم تحسم النتيجة بعد.