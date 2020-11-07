مدعي عام ولاية يوتا ينضم لفريق ترامب القانوني للمساعدة في رفع الطعون

قال المدعي العام في ولاية يوتا، إنه سوف يأخذ إجازة لمساعدة الرئيس دونالد ترامب في رفع الطعون القضائية بشأن مزاعم التصويت غير القانوني والمخالفات الأخرى المتعلقة بالانتخابات.

وأعلن الجمهوري، شون رييس، الذي فاز بولاية ثالثة يوم الثلاثاء، على حسابه في "تويتر" قائلا إنه "في إجازة شخصية للمساعدة في التحضير ودعم التقاضي في العديد من الولايات، التي تتعامل مع عملية انتخابية مشبوهة"، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وقال رييس، الذي كان في عام 2017 من بين المرشحين المحتملين لترامب لرئاسة لجنة التجارة الفيدرالية، إن المنافس الديمقراطي جو بايدن "يعلم وحلفاؤه أن ترامب سيفوز إذا تم التحقق من التصويت واحتساب الأصوات القانونية، نحن نتأكد من حدوث ذلك ويبدو أن المحاكم قد تقرر ذلك".

وجاءت خطوة رييس بعد يومين من إعلان صحيفة "نيويورك تايمز"، أن جاريد كوشنر، كبير مستشاري ترامب وصهره، كان يحاول تعيين زعيم "مثل جيمس بيكر" للجهود القانونية للحملة بعد الانتخابات.

خاض بيكر، وزير الخارجية السابق ووزير الخزانة ورئيس موظفي البيت الأبيض مرتين، معركة الجمهوريين حول إعادة فرز انتخابات عام 2000 في فلوريدا، والتي انتهت بحكم للمحكمة العليا الأمريكية أدى إلى فوز جورج دبليو بوش بالرئاسة.

ومثل المحامي البارز تيد أولسون، مساعد المدعي العام الأمريكي السابق، بوش أمام المحكمة العليا في تلك القضية، ثم عُين لاحقًا المحامي العام للولايات المتحدة.

وشارك وكلاء ترامب، بمن فيهم العمدة السابق رودي جولياني، والمحامي الأمريكي السابق في مانهاتن، والمدعي العام السابق لفلوريدا بام بوندي، في مؤتمرات صحفية زعموا فيها ارتكاب مخالفات انتخابية في فيلادلفيا.

لكن لم يكن أي منهما جزءا من دعوى قضائية طارئة تم رفعها يوم الخميس لوقف فرز الأصوات بسبب مزاعم بمنع الجمهوريين من مراقبة العملية في مركز مؤتمرات بنسلفانيا.

ورفض قاضٍ فيدرالي وقف العد، وبدلاً من ذلك اقترح أن يوافق الجمهوريون والديمقراطيون على أن يكون لكل منهم 60 مراقباً.