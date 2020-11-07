نجل رئيس الزمالك "الخاسر" يتفقد لجان ميت غمر ووالده يكتفي بالمتابعة

بعد أيام على خسارته في انتخابات مجلس النواب بدائرة الدقي، في محافظة الجيزة، تفقد نجل رئيس نادي الزمالك "المعزول" عدداً من اللجان بدائرة ميت غمر، في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، حيث يخوض والده الانتخابات للفوز بأحد المقاعد الفردية بالدائرة.

وتنقل ابن "المعزول" بين عدد من اللجان بميت غمر، يصاحبه عدد من السيارات ملاكي وميكروباص، فيما اكتفى والده بالبقاء داخل الفيلا التي يسكنها بقرية "بشالوش"، لمتابعة سير العملية الانتخابية، ولم يخرج منها حتى مساء اليوم الأول للانتخابات.

وشملت جولة نجل رئيس الزمالك لجان "علي بن أبي طالب"، و"المعهد الديني" بشارع البحر بمدينة ميت غمر، بعد جولة سريعة على لجان قريتهم " بشالوش".

وشهدت الساعات الأخيرة للانتخابات هدوء شديد أمام اللجان، خاصةً بعد هطول الأمطار بعد عصر اليوم، فيما يواصل أنصار المرشحين تواجدهم أمام اللجان.

وعلى مدار اليوم، شهدت قرى المرشحين زحفاً من المواطنين تجاه لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم، وحرص المرشحون على الاستفادة من كل صوت يقع في نطاق نفوذهم الحقيقي، مع محاولة جذب أصوات الناخبين في مناطق أخرى.

وخرجت قرية " أتميدة" للانتصار للمرشحين من أبناء قريتها، ورفضوا أي صوت يطالب بانتخاب رئيس الزمالك بعد أن خرج عليهم في إحدى القنوات الفضائية عقب انتخابات سابقة وهاجم القرية لأنها لم تصوّت له، وقال في إحدى الفضائيات "من النهاردة مفيش حاجة اسمها أتميدة ننساها، وباشكر كل الناس فيما عدا بلدين سرنجا وأتميدة، قريتين أنا اعتبروهم اتمسحوا من الخريطة".

ولم تقتصر المنافسة على المقعد الفردي فقط، بل أيضاً في القائمة، حيث يوجد على رأس "القائمة الوطنية من أجل مصر" النائب "محمد المرشدي"، أمين حزب "مستقبل وطن"، في الدقهلية، وفي المقابل الدكتور "هشام عناني"، ومعه عدد من أبناء ميت غمر، في قائمة "تحالف المستقلين".

وتعتبر دائرة ميت غمر واحدة من بين 10 دوائر انتخابية في الدقهلية يتنافس فيهم 351 مرشحاً، على 21 مقعداً فردياً، ويبلغ من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الدقهلية 4 ملايين و352 ألف و87 ناخباً، وتضم 699 مركزاً انتخابياً، و1426 لجنة فرعية

ويخوض الانتخابات بالدائرة مرشحون عن 5 أحزاب وهم "مستقبل وطن"، وله مرشحان، و"المؤتمر"، و"الوفد الجديد"، و"المصريين"، و"حماة الوطن"، ويدخل المنافسة 3 مرشحات، أمام 32 مرشحاً.

أما بالنسبة لانتخابات القائمة فتقع الدقهلية ضمن الدائرة الأولى، ومخصص لها 17 مقعداً، من بين 100 مقعد موزعة على 6 محافظات، وهي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ، ويتنافس عليها قائمتان، هما القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة تحالف المستقلين.