رئيس التحرير

محمود مسلم

مباحثات مصرية فرنسية بالقاهرة على مستوى وزيري الخارجية غدا

كتب:

محمد حسن عامر
07:06 م | السبت 07 نوفمبر 2020
سامح شكرى وزير الخارجية

سامح شكرى وزير الخارجية

يعقد سامح شكري وزير الخارجية، غدا الأحد، جلسة مباحثات مع جون إيف لودريان، وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي، الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة.

ومن المنتظر، أن يتناول الوزيران العلاقات الثنائية التاريخية والمتميزة التى تربط بين القاهرة وباريس، وسبل تعزيزها في المجالات شتى، إلى جانب التنسيق الوثيق بين البلدين حيال القضايا الاقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، من بينها مكافحة الارهاب والملفات الآنية، ومن بينها الوضع في سوريا وليبيا.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران، مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب المباحثات التى تعقد بقصر التحرير.

اقرأ المزيد:

عاجل.. فرنسا تسجل 60 ألف إصابة بكورونا في حصيلة قياسية جديدة

تغريم حفيد مؤسس جماعة الإخوان لكشفه اسم امرأة تتهمه باغتصابها في فرنسا

وزير داخلية فرنسا يدافع عن الإسلام

58 ألف شخص.. فرنسا تسجل حصيلة إصابات قياسية يومية جديدة