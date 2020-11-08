"فاروس" تتوقع ارتفاع التضخم الأساسى إلى 3.9% في أكتوبر على أساس سنوي

توقعت فاروس لتداول الأوراق المالية ارتفاع معدل التضخم الأساسى فى أكتوبر إلى 3.9% على أساس سنوى، و1.6% على أساس شهرى، ليبلغ متوسطه 4.9% نهاية عام 2020، و4.4% سنوياً فى العام المالى 2020-2021.

وقالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث بفاروس، إنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم الأساسى إلى 3.9% على أساس سنوى، و1.6% على أساس شهرى، ليبلغ متوسطه 4.9% نهاية عام 2020، و4.4% سنوياً فى العام المالى 2020-2021. وأرجعت «السويفى» هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار مجموعة خدمات التعليم العالى، حيث عادة ما تؤثر زيادة الرسوم الدراسية على قراءة التضخم فى شهر أكتوبر من كل عام، متوقعة أن يرتفع معدل التضخم فى الحضر إلى 4.6% على أساس سنوى و1.8% على أساس شهرى، ليبلغ متوسطه 5.0% سنوياً بنهاية العام الحالى وخلال العام المالى 2020-2021.

كما تتوقع أن يخفض البنك المركزى المصرى سعر الفائدة الأساسى بمقدار 50 نقطة أساس فى اجتماع الثانى عشر من نوفمبر، ليصل سعر الإقراض لدى البنك المركزى إلى 9.5% وسعر الإيداع عند 8.5%، خاصة أن المصادر الدولارية انتعشت فى الشهور الثلاثة الأخيرة.