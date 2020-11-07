ماكرون يهنئ بايدن بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكتب ماكرون على "تويتر": "الأمريكيون اختاروا رئيسهم.. تهانينا لجو بايدن وكامالا هاريس"، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وأضاف: "لدينا الكثير لنفعله معا للتغلب على تحديات اليوم، دعونا نعمل سويا".

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن، وكبرى وسائل الإعلام الأمريكية اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن، إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

وأضاف أن العمل الذي ينتظره كرئيس "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.