فيديو.. مغادرة ترامب للبيت الأبيض قبل إعلان فوز بايدن برئاسة أمريكا

مع تواصل فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البيت الأبيض، قبل نحو 3 ساعات، إلى منتجعه للجولف، بينما غرد عبر حسابه على تويتر: "لقد فزت في هذه الانتخابات بفارق كبير".

ونشرت وكالة الأنباء الألمانية، عبر حسابها على تويتر، مقطع فيديو يوثق لحظات مغادرة ترامب، للبيت الأبيض.

وفاز المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، بعد حصوله على 284 من أصوات المجمع الانتخابي، فيما حصل دونالد ترامب، على 214 صوتا، وفقا لما ذكرته قناة "سي إن إن" الأمريكية.

وأعلنت قناة "فوكس نيوز"، أن بايدن رئيسا للولايات المتحدة، بعد الفوز بولايتي بنيفادا وبنسلفانيا.

ويلقي جو بايدن، كلمة في الخامسة فجرا، بعد إعلان وسائل إعلام أمريكية، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

WATCH: Donald Trump leaves the White House for his golf club shortly before #Election2020 was called for Democrat Joe Biden. pic.twitter.com/VjZMIocxBZ