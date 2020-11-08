محاضرة "تراثنا هويتنا" و"فنون السماع".. أبرز فعاليات "الثقافة" اليوم

تنظم قطاعات وزارة الثقافة، اليوم الأحد، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، فيقيم مركز إبداع قبة الغوري "بشارع الأزهر"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء، حفلا جديدا من حفلات فن "السماع"، والذى يقدم فيه الفنان الأندونيسي نور أخياري ضيف شرف الحفل مجموعة من الأغنيات والابتهالات ومختارات من الإنشاد الديني، يشارك فى الحفل مجموعة من الأصوات المتميزة في فن السماع.

وتعقد مكتبة القاهرة الكبرى، بالزمالك ندوة ثقافية لمناقشة قصة "الدائرة الحائرة" للكاتبة سماح أبو بكر عزت، في السادسة مساء.

"الدائرة الحائرة" من إصدار نهضة مصر للنشر، ويناقش القصة الناقد الدكتور محمد سيد عبدالتواب، والكاتبة نشوى الحوفي، ويدير الندوة ياسر عثمان، مدير المكتبة.

وينظم مركز ابداع بيت السحيمي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية مع حفل "فرقة النيل للموسيقى والغناء شعبة تنورة النيل ومجموعة النوبة" التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة والإدارة العامة للفنون الشعبية تحت اشراف الدكتورة منال إبراهيم فى تمام الساعة السابعة مساءًوالدخول مجاني، مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية طاقة استعابية 50% والالتزام بارتداء الكمامات.

ويعقد الجهاز القومي للتنسيق الحضارى برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، المحاضرة الثالثة ضمن سلسلة المحاضرات التراثية التى يينظمها الجهاز ضمن مبادرة "تراثنا هويتنا فلنحمه معا، لتعزيز القيم الايجابية فى المجتمع المصرى وحماية وتعزيز التراث، وذلك يوم الأحد، فى تمام الساعة السادسة مساء.

تأتى الندوة بعنوان "تأثير التشارك المجتمعى على مرونة المناطق التراثية"، ويحاضر فى الندوة كل من الدكتور حسام الوعر، أستاذ التخطيط و التصميم الحضرى بكلية التخطيط الحضرى والعلوم الاجتماعية بجامعة داندى بالمملكة المتحدة، كما تشارك فى الندوة الدكتورة دينا شهيب، أستاذ التصميم العمرانى ومدير برامج التصميم العمرانى بجامعة النيل، والمهندس الاستشارى حمدي سطوحى، مؤسس برنامج "التراث المعمارى الهوية الثقافية لمصر"، وتدير الندوة المهندسة هبة الله يوسف، مدير عام تخطيط المشروعات بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى.