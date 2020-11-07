تأجيل انعقاد اجتماع مجلس نقابة المحامين بسبب الطقس والانتخابات

أعلنت نقابة المحامين تأجيل موعد انعقاد اجتماع مجلس النقابة، الذي كان من المقرر عقده يوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر الجاري، لظروف خاصة بالأعضاء.

وذكرت النقابة أن عددًا من أعضاء المجلس تواصلوا هاتفيا وأبدوا اعتذارهم عن حضور الاجتماع بسب سوء الطقس وتقلب الأحوال الجوية، والبعض الآخر بسبب انشغالهم بانتخابات مجلس النواب، مما دعا إلى تأجيل الاجتماع.

وأشارت النقابة إلى أن نقيب المحامين رجائي عطية، وهيئة المكتب، سيقررا موعدا آخر للانعقاد فور جاهزية الأعضاء، وانتهاء الأوضاع الراهنة التي ذكروها ومثلت حائلاً لحضورهم الاجتماع.

وكانت قد شهدت نقابة المحامين مساء الخميس الماضي انفعال عضو مجلس النقابة خالد أبو كراع، بسبب رفض استلام طلب منه بإدراج طلبات له بجدول أعمال اجتماع المجلس القادم، وتطور الأمر إلى درجة تحطم زجاج مكتب النقيب العام.

وقرر نقيب المحامين رجائي عطية، إحالة عضو المجلس خالد أبو كراع للتحقيق العاجل، واستدعائه لإبداء أقواله أمامه باكر السبت في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بمكتبه بالنقابة، إضافة لشهود الواقعة المسجلة صوت وصورة بكاميرات النقابة، والتي جرت بمكتبه أمس الخميس 5 نوفمبر بعد مغادرته له.

وجاء نص القرار كالتالي:

بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وبعد مشاهدة الواقعة المسجلة صوت وصورة بكاميرات النقابة والتي جرت بمكتبي أمس الخميس 5 نوفمبر بعد مغادرتي إياه.

قررنا:

يحال السيد خالد أبو كراع عضو المجلس للتحقيق العاجل ويستدعى لإبداء أقواله أمامي باكر السبت الحادية عشرة بمكتبي بالنقابة.

وعلى الأستاذ الأمين العام إخطاره وإخطار شهود الواقعة والتي حضرها سيادته، والسيد أسامة سالمان عضو المجلس وآخرون معروفون لسيادته، وظاهرون بالكاميرات لسماع أقوالهم أمامي في نفس الموعد.

وصدر هذا القرار بتاريخ الجمعة الموافق 6 نوفمبر 2020.

وقالت النقابة إنه بعد استطلاع رأي الأعضاء الموجودين، في الواقعة، استقر رأي الجميع فيما عدا أسامة سالمان، على نشر فيديو الواقعة التي حدثت عصر يوم الخميس الماضي على المحامين والمحاميات ليعرفوا حقيقة الواقعة، وما صدر عن السيد خالد أبو كراع في هذه الواقعة.

وأضافت النقابة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "ليتضح لهم أيضا أن الأستاذ سيد عبد الغني أمين الصندوق لم يوجه إليه أي عبارات ماسة ولم يعلو صوته، وأنه حينما استطرد السيد خالد أبو كراع في الصياح والعبارات المخلة، ترك الأستاذ سيد عبد الغني الغرفة تفاديا لأي احتكاك، ولكن استمر السيد خالد أبو كراع في أفعاله، وقام بسب الدين للنقابة وللمحامين، وأتلف المال العام المتمثل في مفروشات مكتب نقيب المحامين، وعلى ذلك تقرر بث الشريط الذي صور وسجل الواقعة محل التحقيق".