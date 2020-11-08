مصرع سيدة صعقها عامود كهربائي بسبب الأمطار في البحيرة

لقيت سيدة مصرعها صعقًا بالكهرباء، في إحدى قرى مركز بدر بمحافظة البحيرة، إثر تعرضها للصعق الكهربائي أثناء ملامستها عمودا كهربائيا بأحد الشوارع، أثناء هطول الأمطار بمركز بدر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة الاستقبال بمستشفى مركز بدر، يفيد بوصول "آمال. ع. ع" 50 عاما، مقيمة مركز بدر، جثة هامدة نتيجة صعق كهربائي بعمود إنارة بالشارع، أثناء سقوط المطر.

جرى نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وحُرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.