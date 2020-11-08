عضو بحزب "ترامب": فوز بايدن محسوم من يوم الثلاثاء

قال هاشم كريم، عضو الهيئة العليا للحزب الجمهوري الأمريكي، إنه كانت هناك توقعات بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرد الفعل كانت متوقعة بأن بايدن سيحصل على 270 بل وقد يتعدى الـ 300 صوت في المجمع الانتخابي كون هناك ولايات لم يُعلن نتائجها حتى الآن، وقد حصل بالفعل بايدن حتى الآن على 290 صوتا.

وأضاف "كريم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على شاشة "cbc"، أنه سيتم إعلان فوز الرئيس يوم 14 ديسمبر، ولكن ترامب سيظل يحكم الولايات المتحدة الأمريكية حتى 20 يناير، وله جميع سلطات الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أنه بعد 14 ديسمبر تكون لجنتان، لجنة من الرئيس الفائز ولجنة من البيت الأبيض، وسيبدأ التعامل معهما على جميع المستويات من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والخزانة لكي تتم عملية الانتقال بسهولة وبدون مشاكل وهذا ما يتم في البرلمان فهو على هذا المنوال والنمط، وأن بايدن قام بتشكيل لجنة لتعامل مع فيروس كورونا بناء على فوزه في السباق الرئاسي.

وأوضح أن ترامب يحاول الاعتراض على بعض الأمور ولكن الأمور واضحة تماما وأنه كان يوجد اعتراض ضئيل من ترامب ولكن أكد أن فوز بايدن محسوم من يوم الثلاثاء الماضي وأن كل هذه المدة كان تأكيدا فقط لما يريده ترامب بسبب إحساس ترامب لفوزه في هذه الانتخابات ولكن المحكمة لن تعطيه الحق في هذا الاعتراض.

وأكد على وجود قصور من ترامب في الحملات من حضوره في وسط آلاف من الشعب بدون لبس الكمامات الواقية عند انتشار الوباء مع الرغم من تحذير الأطباء له فكانت النتيجة طرد مجموعة الأطباء بالكامل عند إخباره بأن الوباء فتاك وينتقل عن طريق الهواء فتعامل مع هذا الوباء بأنه إنفلونزا، وأشاد بأن فيروس كورونا كان له تأثير على ترامب في الانتخابات.