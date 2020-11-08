أديب بعد فوز بايدن برئاسة أمريكا: مصر دولة عظمى وفي يدها أوراق مهمة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن كلًا من رئيس وزراء كندا ورئيس جمهورية فرنسا ورئيس وزراء الهند، ورئيس وزراء إثيوبيا، فضلًا عن باراك أوباما الرئيس الأمريكي السابق وهيلاري كلينتون وزيرة الخارجية في إدارة أوباما السابقة جميعهم هنأوا جو بايدن بالفوز في الانتخابات الأمريكية على دونالد ترامب، وعندما هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي جو بايدن البعض اعتبره هذه التهنئة "إن مصر باعت ترامب".

واستنكر "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "mbc مصر"،: "يعني الناس سابت الـ 90 زعيم اللي هنأوا الحاج أبو عنتر، ولما مصر هنأت قالوا مصر باعت ترامب، هو إحنا يعني كان بإيدينا نشتريه، يعني لازم نطلع نقول ولا يوم من بعدك، ادفنوني معاك، الشعب الأمريكي قد اختار رئيسا جديدا، المهم المصالح وندخل في حوار استراتيجي".

وأوضح الإعلامي، أن مصر حليف للولايات المتحدة الأمريكية وبينهما علاقات اقتصادية وعسكرية وشركات أمريكية واستثمارات أمريكية، " علاقات مصر بأمريكا زي علاقة كندا بأمريكا قامة على الندية والاحترام، مصر ليست صغيرة، مصر قوة إقليمية عظمى وفي يدها أوراق مهمة جدًا"، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية لها تقاليد ولها سياسة.

وكان المرشح الديمقراطي جو بايدن، حسم الانتخابات الأمريكية، بعد تخطيه حاجز الـ270 صوتًا في المجمع الانتخابي ليصل مجموعه 270 صوتًا، ويصبح الضيف الجديد للبيت الأبيض، ليصبح أول رئيس من المذهب الكاثوليكي يصل إلى البيت الأبيض منذ انتخاب جون كينيدي في عام 1961.