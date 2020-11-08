مصدر أمني لـ"الحكاية": الداخلية لم ترفض إقامة نهائي أفريقيا في أي ملعب

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن مصدرا أمنيا صرح لبرنامجه "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، أن وزارة الداخلية لم ترفض إقامة نهائي أفريقيا بين الأهلي والزمالك في أي ملعب.

وعلق "أديب"، قائلا: "المنطق بيقول لو فيه أمطار غزيرة في الوقت ده في الإسكندرية مفيش أي مبرر للناس تلعب في الطين، ربنا إدالنا العلم والأرصاد وإحنا عندنا بلد متنوعة الاستادات في أماكن مناخية مختلفة، احنا عاوزينه يوم رياضي جميل".

وتأهل الزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك عقب انتصاره الكبير على الرجاء المغربي بنتيجة 3-1، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي البطولة الأفريقية مستفيدًا من انتصاره ذهابًا بهدف نظيف.

وشهدت الدقيقة التاسعة، هجوما مرتدا من الرجاء عن طريق سفيان رحيمي الذي سدد كرة قوية بوجه القدم الخارجي من يسار منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 11، الورفلي لاعب الرجاء من داخل منطقة الجزاء يسدد رأسية صاروخية تصدى لها أبو جبل ببراعة.

وفي الدقيقة 12، المدافع المغربي بدر بانون سدد رأسية قوية من داخل منطقة جزاء الزمالك لكن أبو جبل نجح في الإمساك بالكرة.

وفي الدقيقة 17، سقط بن مالاونجو مهاجم الرجاء البيضاوي داخل منطقة الجزاء، وسط مطالبات بركلة جزاء لصالح الفريق المغربي، وسط اعتراضات كبيرة من جانبهم لعدم احتساب ركلة جزاء من جانب حكم اللقاء.

وشهدت الدقيقة 20 حصول لاعب الرجاء المغربي عبدالآله مدكور على إنذار، بعد تدخله العنيف على أشرف بن شرقي.

وفي الدقيقة 24، تسديدة قوية من بن شرقي ارتطمت بالدفاع ووصلت إلى زيزو يمين منطقة الجزاء أرسلها عرضية على رأس مصطفى محمد الذي سددها وارتطمت بمدافع الرجاء، وارتدت إلى أشرف بن شرفي سددها قوية بعيدة عن المرمى.

وشهدت الدقيقة 25، اعتراضات كبيرة من لاعبي الزمالك لعدم احتساب حكم اللقاء ركلة جزاء بعد اصطدام الكرة بيد أحد لاعبي الرجاء.

وفي الدقيقة 26، تسديدة قوية من أحد لاعبي الرجاء، لتصطدم الكرة عن طريق الخطأ بدفاع الزمالك وكادت أن تدخل المرمى قبل أن يخرجها أبو جبل بصعوبة.

وفي الدقيقة 48، بين مالانجو مهاجم الرجاء سدد صاروخية اصطدمت بقدم عبدالله جمعة في الشباك مباشرة.

وفي الدقيقة 49، سدد بن شرقي كرة رأسية تصدى لها وأخرجها إلى ركنية حارس الرجاء

وفي الدقيقة 55، سدد فرجاني ساسي رأسية من داخل منطقة الجزاء أمسكها حارس الفريق المغربي

وفي الدقيقة 58، سدد محمود الونش رأسية قوية تصدى لها حارس الرجاء.

وفي الدقيقة 61، سدد فرجاني ساسي صاروخية من داخل منطقة الجزاء أدرك منها التعادل

وفي الدقيقة 75، سدد رحيمي صاروخية مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

وفي الدقيقة 83، الليبي سند الورفلي مدافع الرجاء سدد كرة عن طريق الخطأ مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى فريقه بقليل

وفي الدقيقة 85، سدد مصطفى محمد رأسية صاروخية من داخل منطقة الجزاء في شباك الرجاء.

وفي الدقيقة 88، فرجاني ساسي أرسل تمريرة ساحرة وصلت إلى المنفرد بمرمى الرجاء مصطفى محمد الذي لم يتوانى عن تسديدها في الشباك

في الدقيقة 90، انفرد بن شرقي بمرمى الرجاء وسدد كرة بارعة فوق حارس مرمى الفريق المغربي مسجلًا الهدف الرابع، ولكن لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل.

وبذلك يكون نهائي دوري الأبطال مصري خالص ليضرب الزمالك بذلك موعدًا مع الأهلي الذي تأهل لذات الدور على حساب الوداد المغربي.