موعد مباراة الزمالك والرجاء في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم ومشجعو نادي الزمالك، اللقاء الذي يجمع بين فريق الزمالك المصري والرجاء المغربي، مساء اليوم الأربعاء، الموافق 4 نوفمبر، والمؤجل من 24 أكتوبر الماضي ثم 1 نوفمبر الجاري، في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي

وتقام مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي على ملعب استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت تونس، والسابعة مساءً بتوقيت جرينتش، والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي

ويمكن مشاهدة مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي، عبر قنوات "بي إن سبورتس" المشفرة على أن يقوم بالتعليق عليها رؤوف خليف، فيما تقرر إذاعة اللقاء، على التردد الأرضي لقناة "ON Time"، كما يمكن تثبيت بث قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي، من خلال التردد الأرضي "UHF 32".

ومن المقرر أن يخوض الزمالك المباراة بالزي الأبيض الكامل، والحارس باللون الأصفر، فيما يخوض الرجاء المغربي المباراة بالزي الأخضر، والحارس باللون الوردي.

وفاز الزمالك على الرجاء في لقاء الذهاب بهدف دون رد، ويدخل الفريق الأبيض، المباراة، من أجل تأكيد التفوق وتكرار الفوز مرة أخرى، عقب الانتصار في مباراة الذهاب بهدف دون رد، أحرزه المغربي أشرف بن شرقي، ويحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة للتأهل للمباراة النهائية، لكي يقوم بمواجهة الأهلي يوم 27 نوفمبر الجاري على استاد برج العرب.

يُذكر أن الاتحاد الأفريقي "كاف" أسند قيادة المباراة لطاقم تحكيم يتكون من السنغالي ماجيتي نداي حكما للساحة، ويعاونه كل من مواطنيه الحاجي ماليك سامبا مساعدًا أولًا، ونوح بانجورا مساعدًا ثانًيا، والإثيوبي عيسى جيرا بوشو حكمًا رابعًا.

يذكر أن التحاليل التي خضع لها جميع لاعبي الزمالك والجهاز الفني، أثبتت سلبية مسحتهم الخاصة بفيروس كورونا.