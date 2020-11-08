مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حوادث متفرقة بسوهاج

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 آخرين في عدة حوادث سير بمحافظة سوهاج، ونقلت الجثث والمصابين للمستشفيات القريبة، وصرحت النيابة العامة بدفن الضحايا.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد وروود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "مصطفي.ش.ر"، 5 سنوات، يقيم بدائرة المركز "جثة هامدة"، إثر حادث سيارة.

وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وبسؤال "فريد. ت. ا"، 23 عاما، سائق، يقيم بذات الناحية، قرر بأنه في أثناء قيادته سيارة نقل بذات الناحية فوجئ بالطفل، محاولا استقلال السيارة من الخلف فانزلقت قدمه وسقط أسفلها، ما أدى لوفاته.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.

كما ورد بلاغ لقسم شرطة طهطا من مستشفي طهطا العام، بوصول "أسماء.م.ف"، 16 عاما، طالبة، تقيم بدائرة المركز "جثة هامدة"، إثر حادث سيارة، وبسؤال والدها "محمد.ف.ا"، 47 عاما، مدرس، يقيم بذات الناحية، قرر أنه حال سير نجلته بذات الناحية، صطدمتها سيارة نقل قيادة "شعبان. ا. ا"، 47 عاما، سائق، يقيم بدائرة القسم، ما نتج عنه وفاتها، واتهم قائد السيارة بالتسبب في ذلك، وبمواجهة الأخير، قال إنه تفاجأ بالمذكورة أمامه، ولم يتمكن من مفاداتها.

في السياق ذاته، ورد بلاغ لمركز شرطة جزيرة شندويل، بوجود حادث تصادم ومتوفي بالطريق الزراعي الغربي بناحية الجزيرة، وانتقل مأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين أنه في أثناء سير سيارة نقل قيادة "يوسف. خ. ع"، 19 عاما، سائق، يقيم بالمركز، اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بدراجة نارية "تروسيكل" قيادة "عبد الله.م.ع"، 45 عاما، عامل، يقيم دائرة المركز.

ونتج عن الحادث وفاة قائد التروسيكل، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج العام، وبسؤال قائد السيارة وشقيق المتوفي "طه.م.ع"، 49 عاما، عامل، يقيم بذات الناحية، قررا بمضمون ما تقدم، ونفى الأخير الشبهة الجنائية.

كما تبلغ مركز شرطة دار السلام بوجود حادث تصادم ومصابين بناحية الجلايلة دائرة المركز، وانتقل مأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين أنه في أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "محمد.هـ.م"، 36 عاما، سائق، يقيم بدائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالدراجة البخارية، رقم محدده قنا، قيادة "أمير.ع.ك"، 45 عاما، عامل، يقيم بناحية الكشح.

ونتج عن الحادث إصابة كلا من قائد الدراجة البخارية، و3 آخرين، مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونقلوا إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وورد بلاغا لمركز شرطة أخميم، بوجود حادث تصادم ومصابين على الطريق الزراعي الشرقي بناحية السلاموني، وانتقل مأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين أنه في أثناء سير سيارة أجرة، قيادة "أدهم.ا.ا"، 33 عاما، سائق، يقيم بدائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بدراجة نارية "توك توك"، قيادة "عادل.ق.ا"، 29 عاما، سائق توك توك، يقيم ببندر أخميم.

ونتج عن الحادث إصابة كلا من قائد الدراجة النارية، و"إيمان. ر. ح"، 16 عاما، طالبة، و"نجلاء. م. ا"، 16 عاما، طالبة، يقيمان بناحية دائرة المركز من مستقلي السيارة، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونقلوا إلى مستشفي سوهاج الجامعي.

وحررت المحاضر اللازمة عن جميع الحوادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.