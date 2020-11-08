الإخوان يرفعون شعار الاستقواء بالخارج.. وخبراء: العالم لفظهم وعودتهم مستحيلة

مازالت تواصل جماعة الإخوان الإرهابية علي التحريض والخيانة والإستقواء بدول الخارج، وهو النهج الذي اعتادت عليه على مدار 90 عاما.

وكانت أعلنت الجماعة الإرهابية في بيان رسمي موقع من الهارب ابراهيم منير، القائم باعمال المرشد العام للجماعة، بعد فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة، دعوتها للإدارة الأمريكية الجديدة مراجعة "سياسات دعم ومساندة الدكتاتوريات" علي حد قولها.

وأضافت الجماعة الإرهابية: أن أي سياسات يتم فيها تجاهل الشعوب وخياراتها الحرة والاكتفاء ببناء علاقاتها مع مؤسسات الاستبداد الحاكمة، ستكون اختيارا في غير محله، ووقوفا على الجانب الخاطئ من التاريخ”، علي حد وصفهم.

الخرباوي: أوباما استخدم الإخوان لإسقاط الدول العربية وتقسيمها

من جانبه، قال الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر الاسلامي، والقيادي المنشق عن تنظيم الإخوان الارهابي، إن جماعة الإخوان عميلة للخارج، واعتادت على الخيانة لتنفيذ أجندات خارجية.

واضاف الخرباوي في تصريحات لـ"الوطن" أن الولايات المتحدة الأمريكية ، وتحديدا إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ، استخدمت الجماعة كورقة لتحقيق مخططات واشنطن في المنطقة، ومنها التقسيم وإسقاط الدول الوطنية وتدمير الجيوش، مشيرا إلى أن هذا المخطط حاولوا تطبيقه في مصر لكنه فشل أمام ثورة 30 يونيو.وكانت الجماعة قد عبرت عن تأييدها للمرشح الديمقراطي بايدن بعد إعلان فوزه في الانتخابات الامريكية، واصدرت بيانا تحريضيا تستقوي فيه بالرئيس الأمريكي القادم بعد ساعات من حسن النتيجة.

البشبيشي: الإخوان علي استعداد لتحالف مع الشيطان

وفي سياق متصل، قال طارق البشبيشي، القيادي الاخواني المنشق عن تنظيم الاخوان الارهابي، إن الجماعة خانت البلد، وتحالف مع القوى الأجنبية لتحقيق مصالحها، مؤكدا أن تعليق آمالهم على بايدن، بعد فوزه في الانتخابات الامريكية، جزء من استراتيجية الإخوان التي اتبعوها على مدار سنوات.

وأضاف البشبيشي في تصريحات لـ"الوطن": "بيان الإخوان الأخير بعد فوز بايدن، خيانة صريحة ومحاولة الاستقواء بالخارج العوضى إلى الفوضى من جديد، وهم على استعداد للتحالف مع الشيطان، للعودة للمشهد بعد أن لفظهم المصريون في ثورة 30 يونيو".

أستاذ علوم سياسية: المشروع المصري بعد 30 يونيو أثبت نجاحه للعالم

وقال الدكتور إكرام بدر الدين، استاذ العلوم السياسية، إن العالم لفظ الاخوان، وعودتهم باتت مستحيلة، مؤكدا أن المشروع المصري بعد 30 يونيو اثبت نجاحه سواء داخليا أو خارجيا.