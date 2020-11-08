فيديو.. شاكوش وكمال يردان على هاني مهنا: مش محتاجين شهرة ولبينا دعوة هنادي

عبر مغني المهرجانات حسن شاكوش، عن استيائه من تصريحات الموسيقار هاني مهنا، التي أكد فيها عدم دعوة شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال، لحفل زفاف ابنته هنادي، على الفنان أحمد خالد صالح.

وقال "شاكوش" في فيديو عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: "مش محتاجين نتلزق في حد عشان نتشهر، إحنا ولاد ناس ومتعلمين، وجينا عشان خاطر بنت حضرتك اللي أرسلت لنا الدعوة".

وأضاف: "حضرتك على المستوى الشخصي فوق دماغنا، ومن دور والدي، لكن حضرتك قولت انك عزمت نجوم فقط، وكانت أسماؤهم على البوابة، فنحن نجوم مع احترامنا لكل ضيوف الفرح"، متابعا: "نحن أبسط خلق الله، الغني والفقير سواسية وعند ربنا واحد".

كما رد مغني المهرجانات عمر كمال، على تصريحات الموسيقار هاني مهنا، وقال كمال، لـ"الوطن": "احترامي الكامل للموسيقار هاني مهنا، ربما هو شخصيا لم يقم بدعوتنا أنا وحسن شاكوش وحمو بيكا، لحفل الزفاف، ولكننا تلقينا دعوة من ابنته هنادي".

وأضاف: "نحن بالتأكيد لن نذهب إلى حفل زفاف بدون دعوة خاصة".

وأبدى مجلس نقابة الموسيقيين، اندهاشه من استعانة المايسترو هاني مهنا، بـ حمو بيكا، في فرح ابنته، الأمر الذي أثار حفيظة عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، بعدما صدر قرار بمنعه من الغناء ثم قرار المحكمة بسجنه.

ورصدت إدارة الشؤون القانونية بنقابة الموسيقيين، ما قام به حمو بيكا، بعدما سب النقابة والعاملين بها، وهدد بحرق النقابة وضرب الأعضاء، إثر رفض النقابة منحه التصريح بالغناء في حفل بمحافظة دمياط، وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل، وقدمت كل الأدلة الخاصة بالتجاوز في حق النقابة وخرق القانون للنيابة والمحكمة قبل صدور الحكم.

هاني مهنا: مش معقول يبقى عندي عمرو موسى وجمال مبارك وأجيب لهم حمو بيكا

وكان الموسيقار هاني مهنا، أكد أنه لم يدعُو مطربي المهرجانات الشعبية حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال، إلى حفل زفاف ابنته الفنانة هنادي مهنا، وزوجها الفنان أحمد خالد صالح نجل الفنان الراحل خالد صالح.

وأضاف مهنا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم": "مينفعش ده يحصل، وتنظيم الفرح ميخرش المياه، عملنا 23 كشف على باب الفرح مخصوص، وفيه جارد مخصوص، وأمن الفندق ممنوع يدخل أي إنسان مش مكتوب اسمه، وكنا عاملين control جامد".

وتابع، أن الـwedding planner "مخطط حفل الزواج"، على علاقة بعمر كمال، وقال إنه سيحضر مفاجأة لهنادي، بأن يدعو عمر كمال ومصطفى حجاج في آخر الحفل، وأن يخرجوا من الخلف، لكن عمر كمال دعا حسن شاكوش وحمو بيكا: "مكنش ينفع أنزلهم من المسرح، والله العظيم ما سلمت عليهم ومشفتهمش على الطبيعة، وعمومًا أنا كلمت هاني شاكر مردش عليّ، خلاص هو حر".

وأردف: "مش معقول يبقى عمرو موسى موجود ووزير الشباب وعلاء وجمال مبارك موجودين وأجيب لهم حمو بيكا، لكن اللي عزمتهم كانوا مدحت صالح وتامر حسني وبوسي ومحمود الليثي".