هنادي مهنا تدخل عالم الغناء بـ"أول كلام"

تستعد الفنانة هنادي مهنا لدخول عالم الغناء وطرح أغنية جديدة بعد أيام من زفافها على الفنان أحمد خالد صالح الذى تم أمس فى أحد الفنادق الكبرى بمدينة مصر الجديدة.

الأغنية الجديدة التى تستعد هنادي لطرحها هي بعنوان "أول كلام" كتبها الشاعر محمد عاطف ومن ألحان مدين وتوزيع أحمد عادل وصولوهات والدها الموسيقار هاني مهنا وجيتار مصطفى نصر.

يذكر أن هنادي كان لها مشاركة وهي طفلة فى أغنية الفنانة الراحلة ذكرى "كل القلوب أطفال" التى أخرجها المخرج محسن أحمد.

جدير بالذكر أن هنادي كانت قد تزوجت أمس فى حفل كبير أحياه نجوم الغناء بمصر أمثال تامر حسني وحكيم ومحمود الليثي ومدحت صالح وبوسي وحمو بيكا وعمر كمال.

وعلمت "الوطن" أن أحمد خالد صالح قبل زفافه على هنادي ذهب قبل عدة أيام لزيارة قبر والده الفنان الراحل خالد صالح بمدافن الشافعي في مصر القديمة، وقال أحمد للمقربين منه إنه كان يتمنى أن يشاركه والده الاحتفال بالزفاف معه لكنه يشعر أنه يحس به.

ويحيي الزفاف عدد من الفنانين منهم تامر حسني، حكيم، بوسي، محمود الليثي، مدحت صالح، مصطفى حجاج.

عمل العروسان معا في مسلسل "الفتوة" من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، أحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي.