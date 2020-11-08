شاب يتخلص من زوجة شقيقه بـ8 طعنات وانتظر الشرطة بجوار جثتها: قتلت أمي

باشرت الجهات المختصة التحقيق في واقعة قتل سيدة على يد شقيق زوجها، بمنطقة حلوان، وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أن المتهم أمسك سكينًا وسدد للمجني عليها 8 طعنات في مختلف أنحاء جسدها، حتى فارقت الحياة.

وأضافت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية، وأنه تخلص من زوجة شقيقه لاعتقاده أنها قتلت أمه.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم وسلاح الجريمة، وأخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات، وانتقلت إلى مكان الواقعة، وباشرت التحقيقات، وقررت عرض الجثة على الطب الشرعى لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث أن بداية الواقعة، كانت بورود بلاغ من موظف يفيد بمقتل زوجته داخل شقته في منطقة حلوان، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى مسرح الجريمة، وتبين أن الشقة تقع في الطابق الثاني بعقار سكني مكون من 5 طوابق.

وكشفت المعاينة، أن الجثة لسيدة فى العقد الخامس من عمرها مصابة بـ8 طعنات في الرقبة والظهر والصدر، وهناك أيضًا آثار دماء على سجاد الشقة، ما يشير إلى أن المجني عليها حاولت المقاومة.

وتبين من خلال الفحص والتحري أن وراء الجريمة شقيق الزوج – المُبلغ عن الحادث – وهو شاب في العقد الثالث من عمره، وأنه قتل المجني عليها وانتظر بجوار جثتها حتى حضرت القوات وتحفظت عليه.

وجاء فى محضر الشرطة أن المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه تخلص من المجني عليها انتقامًا منها لشكه بأنها وراء قتل أمه.

فيما أكد زوج المجني عليها أن شقيقه يعاني من مرض نفسي، وسبق له العلاج لدى أطباء نفسيين، وتم التحفظ على المتهم وسلاح الجريمة، وأُخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.