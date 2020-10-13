أول صور من موقع جريمة قتل عضو حملة انتخابية بأسيوط

تمكنت "الوطن" من التقاط صور لمقر المرشح لمجلس النواب محمد أبوزيد عن الدائرة الرابعة وتضم "أبوتيج وصدفا والغنايم" والذى عثر فيه على جثة شخص من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح مقتولا، ويكثف فريق مباحث قسم شرطة أبو تيج بمديرية أمن أسيوط جهوده في كشف غموض الواقعة وجارٍ فحص كاميرات المراقبة بالمحال الموجودة بالعمارة التي بها المقر موقع الجريمة.

وكان اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أبو تيج بوصول بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة شخص مقتولا بالمقر الانتخابي لأحد المرشحين بالمساكن البحرية بطريق أسيوط- سوهاج بحري، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم وسيارة الإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين مقتل شخص فى العقد الرابع من عمره إثر إصابته على رأسه من الخلف أثناء تواجده داخل شقة سكنية بالمساكن أعلى عباد الرحمن وهي مقر للمرشح محمد أبوزيد.

جرى نقل الجثة بمشرحة مستشفى صدفا المركزى وجارٍ تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.