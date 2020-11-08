عمرو سلامة عن محمد دياب: الأخ مش لازم اللي أبوك وأمك خلفوه

تحدث المخرج عمرو سلامة عن المؤلف محمد دياب قائلاً، "من 15 سنة وأنا بحاول أبدأ كمخرج كنت كل شوية أتكلم مع حد، يقول لي إنت بتفكرني بكاتب جديد اسمه محمد دياب، وهو الناس بتقوله "بتفكرني بمخرج جديد إسمه عمرو سلامة".

وأضاف،"قولنا نتكلم في التليفون، إتكلمنا، أول مكالمة قولتله "أنا مخرج جديد ونفسي أعمل ما وراء الطبيعة" قال لي إنه من أشد محبيها، وده كان أول عامل مشترك ما بينا سبب بدء الصداقة ديه .. وبسبب حاجات كثير في ناس كثير بتتلخبط بينا، وده مجننا إحنا الإثنين، في ناس تقولي بحب فيلم ٦٧٨ وناس تقابله وتنتقده على شيخ چاسكون .. مافيش فيلم ليه ماكنتش معاه في التحضير وأوضة المونتاچ، ونفس الكلام هو بيعمله في أفلامه".

وتابع،"اتعلمنا إحنا الإثنين درس زمان "علشان إثنين منافسين يفضلوا أصحاب لازم يقدروا يسامحوا نجاح بعض"، وأنا سامحته على فيلم الجزيرة اللي كتبه اللي كسر الدنيا وأصبح أيقونة وفيلمه اللي راح مهرجان كان، وسامحته على روعة فيلمه الجديد "أميرة" اللي شوفته في المونتاج، ومسامحه إنه دلوقتي بيخرج مسلسل أمريكاني ضخم من إنتاج مارڤل وديزني هو يمكن مش محتاج يسامح نجاحي لانه طول عمره سابقني، ولأنه أصلا صاحب فضل وسبب جوهري وراء حاجات كثير كويسة حصلتلي في حياتي المهنية أو الشخصية .. مشتغلناش مع بعض ولا مرة إلا في مسلسل طايع، وكانت تجربتنا سوا في غاية التوافق والجمال مع خوفي قبلها الرهيب إن الشغل سوا ممكن يأثر على صداقتنا لكن بالعكس قوتها".

وأنهي حديثه قائلاً،"الأجمل من ده كله إن مع اختلافنا في آراء فنية أو فلسفية، عارفين نتجاوزها بسلاسة ومهما إتجننا على بعض في نقاش ساخن، بنرجع نهرج وعمرنا ما إتخانقنا، وده سببه في المجمل إن صداقتنا أقيم من أي فن أو فكرة .. بدون أي شعارات، محمد دياب من الناس اللي أقنعتني في الحياة إن الأخ مش لازم يكون الشخص اللي أبوك وأمك خلفوه، بل الشخص اللي بيحبك بجد".