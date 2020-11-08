عمرو سلامة عن محمد دياب: الأخ مش لازم اللي أبوك وأمك خلفوه

عمرو سلامة عن محمد دياب: الأخ مش لازم اللي أبوك وأمك خلفوه
كتب:
ضحى محمد
11:24 ص | الأحد 08 نوفمبر 2020
عمرو سلامة مع محمد دياب
تحدث المخرج عمرو سلامة عن المؤلف محمد دياب قائلاً، "من 15 سنة وأنا بحاول أبدأ كمخرج كنت كل شوية أتكلم مع حد، يقول لي إنت بتفكرني بكاتب جديد اسمه محمد دياب، وهو الناس بتقوله "بتفكرني بمخرج جديد إسمه عمرو سلامة".
وأضاف،"قولنا نتكلم في التليفون، إتكلمنا، أول مكالمة قولتله "أنا مخرج جديد ونفسي أعمل ما وراء الطبيعة" قال لي إنه من أشد محبيها، وده كان أول عامل مشترك ما بينا سبب بدء الصداقة ديه .. وبسبب حاجات كثير في ناس كثير بتتلخبط بينا، وده مجننا إحنا الإثنين، في ناس تقولي بحب فيلم ٦٧٨ وناس تقابله وتنتقده على شيخ چاسكون .. مافيش فيلم ليه ماكنتش معاه في التحضير وأوضة المونتاچ، ونفس الكلام هو بيعمله في أفلامه".
وتابع،"اتعلمنا إحنا الإثنين درس زمان "علشان إثنين منافسين يفضلوا أصحاب لازم يقدروا يسامحوا نجاح بعض"، وأنا سامحته على فيلم الجزيرة اللي كتبه اللي كسر الدنيا وأصبح أيقونة وفيلمه اللي راح مهرجان كان، وسامحته على روعة فيلمه الجديد "أميرة" اللي شوفته في المونتاج، ومسامحه إنه دلوقتي بيخرج مسلسل أمريكاني ضخم من إنتاج مارڤل وديزني هو يمكن مش محتاج يسامح نجاحي لانه طول عمره سابقني، ولأنه أصلا صاحب فضل وسبب جوهري وراء حاجات كثير كويسة حصلتلي في حياتي المهنية أو الشخصية .. مشتغلناش مع بعض ولا مرة إلا في مسلسل طايع، وكانت تجربتنا سوا في غاية التوافق والجمال مع خوفي قبلها الرهيب إن الشغل سوا ممكن يأثر على صداقتنا لكن بالعكس قوتها".
وأنهي حديثه قائلاً،"الأجمل من ده كله إن مع اختلافنا في آراء فنية أو فلسفية، عارفين نتجاوزها بسلاسة ومهما إتجننا على بعض في نقاش ساخن، بنرجع نهرج وعمرنا ما إتخانقنا، وده سببه في المجمل إن صداقتنا أقيم من أي فن أو فكرة .. بدون أي شعارات، محمد دياب من الناس اللي أقنعتني في الحياة إن الأخ مش لازم يكون الشخص اللي أبوك وأمك خلفوه، بل الشخص اللي بيحبك بجد".