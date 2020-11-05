"أحمد خالد توفيق" لـ عمرو سلامة عبر نتفليكس: سأشاهد المسلسل حتى ينتهي الفشار

ذَكّّرَت نتفليكس" جمهورها بمشاهدة مسلسلها الجديد "ما وراء الطبيعة"، بعد انطلاق أولى حلقاته أمس، والمأخوذ عن سلسلة روايات تحمل الاسم ذاته للكاتب أحمد خالد توفيق، وذلك بالاستعانة بإحدى المقولات الشهيرة للكاتب الراحل، الأمر الذي اعتبره البعض "ردّا ضمنيا" أو مجاراة لرواد التواصل الاجتماعي على ما نشروه من "كوميكسات" عقب نصائح مخرج العمل عمرو سلامة لطريقة مشاهدة المسلسل.

وكتبت "نتفليكس" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سأشاهد المسلسل.. حتى ينتهي طبق الفشار.. حتى تسطع شمس يوم جديد.. حتى ينتابني النعاس.. حتى تنتهي حلقاته.. وقتها ربما أتوقف.. ربما".

ويأتي ذلك بعد مطالبة عمرو سلامة، جمهوره بعدم تناول أي مأكولات أو مشروبات أو الدخول في أحاديث جانبية خلال مُشاهدة المسلسل، وهو ما ردّ عليه رواد السوشيال ميديا بـ"حفلة كوميكسات".

وكان عمرو سلامة، قد كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "المسلسل يتشاف بشكل شرعي وبالجودة الأفضل وعلى إنترنت سريع يعني من استطاع إليه سبيلا، يا ريت يتشاف على شاشة كبيرة مش على هاتف محمول أو تابلت.

ونصح "بضرورة رؤيته في غرفة مظلمة ومعلي الصوت، الصوت عامل مهم جدا ومؤثر في تجربة المشاهدة، ويا ريت بلاش أكل بقى وحوارات جانبية ورغي نركز علشان في ناس غلابة تعبوا في كل لقطة".

وأكمل "وانت بتتفرج افتح على نتفليكس الترجمة العامية المصرية علشان في مشاهد بلغات ثانية فتقرا الترجمة، ولو إنت من محبي السلسلة فتوقع مبكرا إن ده منتج إبداعي مستقل لوسيط ثاني مش مطابق 100% لأحداث الروايات اللي أنا شخصيا من أشد المحبين لها منذ نعومة أظافري".

وزاد: "وأخيرا لو اتفرجت وهتشارك برأيك، ياريت بلاش تحرق للي لسه ماتفرجش.. شكرا جدا مقدما لكل مهتم".

وتستعرض أحداث مسلسل "ما وراء الطبيعة" رحلة الشك التي يمر بها رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأساً على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية التي آمن بها طوال حياته. إذ تبدأ القصة عام 1969 حين يدخل "رفعت إسماعيل" الأربعينيّات من عمره، ويبدأ في التعرض لسلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة. وتصحب رفعت إسماعيل في عالم "ما وراء الطبيعة" ماجي زميلته السابقة خلال الجامعة، حيث يحاولان إنقاذ أحبائهم من الخطر الهائل الذي يحيط بهم.

وسيتمّ توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها. وسيكون مسلسل "ماوراء الطبيعة" أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.