بدء احتفالات كنيسة بني مر بنهضة الشهيد مارجرجس غدا

تستعد كنيسة الشهيد مارجرجس ببني مر في محافظة أسيوط لبدء احتفالات الكنيسة لنهضة الشهيد مارجرجس، الذي سيبدأ غدا الأحد، برفع بخور عشية وتطييب رفات الشهيد، تعقبه الدورة التي تجول في جميع أرجاء الكنيسة، كما يتضمن الاحتفال إلقاء الكلمة الروحية والترانيم المفرحة وتنتهي فقرات الاحتفال بالصلاة.

ومن جانبه تفقد نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا العجايبي "المعلق" بجبل أبنوب، كنيسة الشهيد مارجرجس ببني مر واستعدادات الكنيسة للاحتفالات، وذلك بعد أن استكملت الكنيسة تأسيسها من البنوك الجديدة وكرسي الأب الأسقف والمنجليات، وفرش الهياكل والخورس.

وفي سياق آخر احتفلت إيبارشية أبنوب بحفل التجليس الـ 34 للأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا العجايبي "المعلق" بجبل أبنوب، وذلك بمطرانية الأقباط الأرثوذوكس بمدينة أسيوط الجديدة بحضور المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد أسيوط نائبا عن المحافظ ولفيف من القيادات الشعبية والتفيذية بالمحافظة.

بدأ الاحتفال باستقبال المهنئين بقاعة مناسبات المطرانية الجديدة ثم بدء فعاليات الحفل وعرض لترنيمة "من غيرك نترجاه" لكورال حفل التجليس ثم بعض الأغاني الوطنية والترانيم الدينية التي قدمتها فرقة كورال الشباب وفريق الكشافة والمرشدات بالإيبارشية وسط تفاعل من الحضور وكلمات من القلب لبعض القيادات التنفيذية وقيادات الكنيسة ثم كلمة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات.

وأكد سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط تحيات وتقدير وتهنئة الوزير المحافظ لنيافة الأنبا لوكاس بتلك المناسبة التي تقام سنويا في جو من الحب والإيخاء بين جميع القيادات وشعب الكنيسة، لافتًا إلى أهمية قوة العلاقات والترابط المجتمعي بين مختلف فئات الشعب المصري لخلق روح من التكامل والتعاون لتنفيذ خطط البناء والنهوض بمجتمعنا لمواجهة التحديات ودعم وتنفيذ خطة الدولة لتنمية الصعيد، والتي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية داعيا المولى عزوجل أن يحفظ مصر جيشا وشعبا وقيادة.